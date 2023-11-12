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        Haberler Gündem TARIM KREDİ KATALOĞU: 4-17 Kasım 2023 Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğunda neler var ve hangi ürünler indirime girdi?

        Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu: İşte 4 - 17 Kasım fırsatları

        Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde kasım ayına özel yüzde 50'ye varan indirimler uygulandı. Gıdadan, kozmetik malzemelere, temizlik ürünlerinden, temel ihtiyaç malzemelerine kadar birçok alanda indirimleri ile dikkat çeken Tarım Kredi Market yeni kataloğunu yayımladı. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 4 - 17 Kasım tarihleri arasından geçerli olan indirimli ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 22:44 Güncelleme: 12.11.2023 - 22:44
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          Temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirim Tarım Kredi Marketleri'nde yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketler 4 - 17 Kasım tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabı ve sitesi üzerinden yayınladı. Peki, Tarım Kredi Marketler'de bu hafta neler var ve hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler listesi ile haftanın fırsatları...

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          TARIM KREDİ MARKET KATALOĞU: SON GÜN 17 KASIM!

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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