Poyraz, çiftçi ve üreticiler için sertifikalı tohum ve yemlerde sabit vadeli satış ile karma hayvan yemi kampanyasına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, bütün tarımsal girdilerde maliyetlerin düşürülmesi yönünde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sertifikalı tohum ve yem için şartları yerine getiren ortaklarına yıllık yüzde 4 maliyetle kredi kullandırmaya başladıklarını belirten Poyraz, "Sabit maliyetli bir vadeli satış sistemi ki pilot olarak öncelikle sertifikalı tohum ve yemde kredi kullandırımına gidiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın imkanlarıyla ve kooperatifimizin imkanlarını birleştirerek ortaklarımıza farklı bir kampanyayla ve kredilendirme metodu uygulamaya geçiyoruz." diye konuştu.

Poyraz, uygulama kapsamındaki ürünlerde çiftçilerin 10 bin liralık kredi çektiklerinde, değişken faiz hesabı yapılmadan, dönem sonunda 10 bin 400 lira ödeyeceklerini dile getirdi.

İndirimli kredilerden yararlanmak isteyen çiftçilerin Hazine ve Maliye Bakanlığınca istenen kriterleri yerine getirmeleri gerektiğini ifade eden Poyraz, "Mesela sertifikalı tohumlarda olan kampanyadan yararlanmak isteyen çiftçimiz, TARSİM sigortasını da yaptırmak zorunda." dedi.

Poyraz, 50 kilogramlık çuvaldaki bütün hayvan yemi çeşitlerinde de 8 liralık indirime gittiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Hesabımızı yaptık, 50 kilogramlık çuvalda yemde fiyat ne olursa olsun 8 liralık indirim yapıyoruz. Farklı fiyattaki farklı ürünlere de indirim oranı farklı yansıdı. Fiyatlardaki düşüş bazı ürünlerde yüzde 15 gibi ciddi bir orana tekabül ederken bazılarında yüzde 12, yüzde 10 gibi gerçekleşti. Çiftçilerimizin en çok kullandığı sığır besi yemi 71 liradan 63 liraya düşüyor ki bunda yüzde 11,2 indirime gitmiş oluyoruz. Daha spesifik buzağı yemlerinde ise yüzde 15'e yakın indirim söz konusu. "