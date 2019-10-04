04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Poyraz, yaptığı açıklamada, İstanbul'daki Tarım Kredi marketini ziyaretinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Tarımsal girdileri çiftçiye sağlamalarının yanı sıra çiftçinin ürettiği ürünleri de tüketiciye ulaştırmak için çaba harcadıklarını dile getiren Poyraz, söz konusu gayretlerini son birkaç yılda somut hale getirdiklerini söyledi.
Poyraz, birlik ortaklarından alınan ürünleri tesislerde işleyerek tüketicinin kullanımına uygun hale getirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bir diğer yöntem ise çiftçilerimizden ürünlerimizi alalım, kendimiz tesis kurmak yerine, aldığımız ürünleri özellikle eksik kapasite çalışan ama altyapısı düzgün olan sanayici arkadaşlarımıza teslim edelim. Sonra standardını kendimiz belirlediğimiz ürünleri kendi markamızla piyasaya sunalım."
Geçen yıl, ortaklarından 20 bin ton civarında buğday alıp makarna ürettirerek tüketiciye sunduklarını anlatan Poyraz, 30 bin tondan fazla domatesin de salça haline getirilerek satışa sunulduğunu vurguladı.
"ÇİFTÇİNİN ÜRÜNÜ DEĞERİNDE ALINIYOR"
Poyraz, çiftçiden ürünü değerinde almaya özen gösterdiklerini belirterek, zaman zaman piyasadaki arz daralmasından kaynaklanan yüzde 100'e yakın fiyat artışlarını takip ettiklerini söyledi.
Ürünün çiftçiye ve sonraki aşamalardaki maliyetlerinin belli olduğunu kaydeden Poyraz, "Tüketiciye geldiği zaman bu maliyetlerin üzerinde aşırı bir kar oluşuyorsa arada birileri aşırı kazanç elde ediyor demektir. Üreticimizin hakkını koruduğumuz gibi tüketicinin de hakkını koruyarak ucuz, kaliteli ve doğal ürüne ulaşmalarını sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.
"HER İLDE MARKETİMİZ OLSUN İSTİYORUZ"
Poyraz, Tarım Kredi'nin ürünlerinin yaklaşık 26 bin markette satıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:
"Her köşede bir marketimiz olsun istemiyoruz ama her ilde bir marketimiz olsun, çiftçi ürettiği ürünü doğrudan doğruya tüketiciyle buluşturabilsin istiyoruz. 2017'de 1 şubeyle başlayan şu an 17'ye ulaşan, yıl sonuna kadar 50'ye çıkartacağımız market sayısını 2 yıl içerisinde 500'e ulaştıracağız. 500 marketi Anadolu'nun il ilçelerine doğru bir şekilde yaygınlaştırmak için planlama yapıyoruz."
Poyraz, marketlerde diğer kooperatiflerin ve kamu kuruluşlarının ürünlerinin de yer aldığına dikkati çekerek, özellikle kadın kooperatiflerini önemsediklerini ve yaygınlaşması için çalışmalar yaptıklarını bildirdi.
Gıda arz güvenliğinin özgür bırakılacak bir alan olmadığını da vurgulayan Poyraz, birlik olarak üretici ve tüketiciyi mağdur edecek spekülasyonlara karşı devreye girecek alternatif yapı oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.
Poyraz, Tarım Kredi mağazalarında satılan un, mantı, zeytinyağı, süt, hellim peyniri ve kırmızı et gibi ürünleri de tanıttı.
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