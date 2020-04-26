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Poyraz, yaptığı açıklamada, nüfustaki artışın ve milyonlarca insanın besine ulaşmakta yaşadığı güçlüğün dünya genelinde gıdaya ihtiyacını artırdığını söyledi.

Gıda arzı noktasında en önemli sorumluluklardan birinin de toplumun sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasına destek sağlamak olduğunu ifade eden Poyraz, "Bu nedenle sürdürebilir tarımsal faaliyetler ve sürdürebilir kalkınma için üretimde doğa dostu, insan ve hayvan sağlığının korunmasını ön planda tutan üretim sistemlerinin yanında, yüksek verim ve kaliteyi artırmaya yardımcı olan kaliteli, güvenli ve kontrollü bitki koruma ürünlerinin kullanımı büyük önem taşıyor. Dolayısıyla bitki koruma ürünleri, tarımsal üretimin en önemli araçlarından biri haline gelmiştir." diye konuştu.

Dünya genelinde tarımsal ilaç piyasasının çok büyük olduğuna dikkati çeken Poyraz, Türkiye'nin dışa en çok bağımlı olduğu sektörlerden birinin de bitki koruma alanı olduğunu dile getirdi. Poyraz, bu sektörde ana ham maddenin de genellikle Çin'den geldiğini ve sektöre yatırım maliyetlerinin yüksek olduğunu bildirdi.

TARKİM'İN YATIRIMI BİTKİ KORUMADA KAPASİTEYİ ARTIRACAK

Tarkim'in Tarım Kredi'nin bir iştiraki olarak 2009'da Manisa'da kurulduğu bilgisini veren Poyraz, şirketin Türkiye'de başta 1622 Tarım Kredi kooperatifi olmak üzere diğer tarımsal birliklere ve zirai ilaç bayilerine hizmet verdiğini söyledi.

Poyraz, Tarkim'in bünyesinde 180 ürün barındırdığını, ürün sayısının 210'a çıkarılmasının planlandığını ifade etti.

Üretim faaliyetlerinin, dünya kalite normlarına uygun Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarında yapıldığına ve çok geniş yelpazeye hitap edebilecek ürünlerin üretimi için olanak sağladığına dikkati çeken Poyraz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelişen ve artan tarımsal pazarda daha fazla söz sahibi olmak, yaklaşık 600 milyon dolar olan pestisit pazarında daha üstün bir oyuncu haline gelmek ve ilk önceliğimiz olan çiftçilerimizin bitki koruma alanında her türlü ihtiyacını karşılamak üzere, yeni yatırım projemizi çok yakında hayata geçireceğiz. Bitki koruma alanında mevcut fabrikamız ihtiyacı karşılamıyor. Bu sektörde faaliyet gösteren iştirakimiz Tarkim vasıtasıyla Manisa'da yatırım bedeli yaklaşık 130 milyon lira olan yeni bir fabrika planlıyoruz. Bu yatırımla bitki korumada kapasite artışı, yeni ürünlerin ruhsatlandırılması ve piyasaya arzının yanı sıra dışa bağımlılığı da en aza indirme gayreti içinde olacağız."

DOĞA DOSTU FABRİKA

Bitki koruma sektöründe çalışmalar yaparken doğanın, toprağın ve canlıların korunmasını da dikkate aldıklarını vurgulayan Poyraz, yeni fabrikanın yenilenebilir enerji kaynağıyla çalışan, kendi enerjisini kendi üreten doğa dostu bir fabrika olacağını söyledi. Poyraz, "Özellikle fabrikanın bina çatı kısmını enerji panelleriyle kurup enerjimizi bu şekilde sağlamayı planlıyoruz. Böylece temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının avantajlarından yararlanmış olacağız. Aynı zamanda yeni fabrikamızda çevre dostu ürünler de geliştirilecek." ifadelerini kullandı.

Birçok avantajı beraberinde getirecek yeni fabrikanın Manisa'da Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alacağını belirten Poyraz, altyapı teknolojilerini geliştirirken, üretim kapasitesinin artırılmasıyla yurt içi ve yurt dışı taleplerinin de zamanında ve eksiksiz karşılanacağını bildirdi.

Poyraz, bu yatırımla 12 bin tonluk mevcut kapasitenin 30 bin tona çıkarılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.