18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, ortaklarının faiz oranlarındaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek için 2019'da tarımsal girdilerin sabit faiz oranlarıyla kredilendirilmesi uygulamasını başlattıklarını belirterek, "Çiftçi ve üreticilere kullandırdığımız sabit faizli kredi miktarı 1 milyar lirayı geçti. Bu miktar artarak devam edecek" dedi.
Poyraz, yaptığı değerlendirmede, Hazine ve Maliye Bakanlığının kararnamesi kapsamında ilk olarak sertifikalı tohum, kimyevi gübre ve karma hayvan yeminde sabit faizli kredi uyguladıklarını hatırlattı.
Bu ürünlerde yüzde 5,5 sabit faizle kredilendirme yapıldığına işaret eden Poyraz, diğer tarımsal girdileri de sabit faiz üzerinden kredilendirmek için çalışma başlattıklarını söyledi. Poyraz, akaryakıt haricindeki tüm tarımsal girdileri sabit faiz üzerinden kredilendirmeye de en kısa sürede geçeceklerini bildirdi.
2019'DA 8.2 MİLYAR TL KREDİ KULLANDIRDIK
Poyraz, tarladan sofraya gıda zincirinin bütün aşamalarında çiftçilere, üreticilere ve vatandaşlara hizmet ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Tarım Kredi olarak 2019 yılında toplam 8,2 milyar lira tutarında kredi kullandırdık. Bu kredilerin yüzde 80'ini ayni olarak veriyoruz. Daha önce değişken faizli kredi kullandırıyorduk. Girdiyi verdikten sonra, hasat döneminde parasını alırken, faiz yükselmişse fiyat da yükseliyordu. Özellikle 2018'deki döviz ve faiz artışında hem çiftçimiz hem de biz mağduriyet yaşadık. Bunu gidermek için belli ürünlerde sabit faize geçmeyi öngördük ve uygulamayı başlattık."
Sabit faizli kredi kapsamında belirtilen üretim konularında tarımsal faaliyetlerini sürdüren ortakların, Tarım Kredi Kooperatiflerinden 10 bin lira tutarında sabit faizli tarımsal girdi kredisi kullanmaları halinde, bir yıl sonundaki kredi maliyetinin yüzde 5,5 olduğunu belirten Poyraz, böylece kredi kullanan çiftçinin bir yılın sonunda 10 bin lira kredi anaparası ve 550 lirası vade farkı olmak üzere ödeyeceği toplam tutarın 10 bin 550 lira olacağını anlattı.
Poyraz, hedeflerinin faizi minimuma indirmek olduğuna işaret ederek, "Çiftçi ve üreticilere kullandırdığımız sabit faizli kredi miktarı 1 milyar lirayı geçti. Bu miktar artarak devam edecek. Bu dönemde üreticilere diğer girdi taleplerinde de uygun faiz oranlarıyla finansman sağlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen koordineli çalışmalarla çiftçiye faiz oranlarını minimuma indirmek hatta tamamen kaldırmak için çalışmalarımız ise devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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