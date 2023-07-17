Tarım işçileri kaza yaptı! 24 yaralı var

Nevşehir'de devrilen minibüsteki 24 kişi yaralandı
Nevşehir'de feci bir kaza meydana geldi. Kentte tarım işçilerini taşıyan bir minibüs kaza yaptı. Olayda 24 kişi yaralandı
Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.
AA'da yer habere göre H.Ç'nin kullandığı 73 M 1006 plakalı minibüs, Niğde-Ankara otoyolu Yazıhüyük kavşağı yakınlarında bariyere çarparak yol kenarına devrildi.
Yaralanan sürücü ve araçta bulunan 23 kişi, ambulanslarla Niğde ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.
Minibüstekilerin Şırnak'tan Düzce'ye gitmek üzere yola çıkan tarım işçileri olduğu öğrenildi.