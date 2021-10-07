Gümüşhacıköy ilçesinde bugün saat 07.30 sıralarında tarım işçilerini taşıyan Ali D.'nin kullandığı 36 AKK 058 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrildi.

DHA'nın haberine göre, kazada 16'sı kadın, 18 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki müdahalelerinin ardından Gümüşhacıköy ve Merzifon'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.