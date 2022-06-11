Tarım grubundan ilk 5 ayda rekor ihracat

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Tarım grubu, küresel çapta gıdaya erişimin zorlaştığı ve ülkelerin ihracat kısıtlamalarına gittiği bir ortamda güçlü performansını sürdürdü ve 13 milyar 495 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,4 artarak 102 milyar 504 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin dış satımı mayıs ayında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 artışla 18 milyar 972 milyon dolara ulaştı.

Artan jeopolitik riskler ve özellikle tarım emtialarında sert dalgalanmaların görülmesiyle tarım grubu küresel çapta gıdaya erişimin zorlaştığı ve ülkelerin ihracat kısıtlamalarına gittiği bir ortamda güçlü performansını sürdürdü.

Tarım grubu, 13 milyar 495 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi. İhracat yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artarken, Türkiye'nin gerçekleştirdiği toplam ihracatın içindeki payı da yüzde 13,2 oldu.

6 SEKTÖRDEN REKOR İHRACAT

Tarım sektörü ocak-mayıs döneminde 6 sektörle rekora koştu.

Bu dönemde, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 4 milyar 469 milyon dolar, meyve ve sebze mamulleri 970 milyon 739 bin dolar, kuru meyve ve mamulleri 637 milyon 75 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 75 milyon 668 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 1 milyar 683 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 3 milyar 322 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs dış satımını yaptı.

Yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 32,3, meyve sebze mamulleri yüzde 30,9, kuru meyve ve mamulleri yüzde 11,2, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 38, mobilya kağıt ve orman ürünleri yüzde 28 ihracat artışı kaydetti. Süs bitkileri ve mamulleri sektörünün dış satımı ise değer bazında 6 bin dolar artış kaydetti.

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün dış satımı yüzde 48 artarak 167 milyon 317 bin dolara, tütün sektörünün dış satımı da yüzde 2,9 artışla 280 milyon 57 bin dolara yükseldi.

Yaş meyve ve sebze ile fındık ve mamulleri sektörlerinin ihracatı ise azalış kaydetti.

Ocak-mayıs döneminde yaş meyve ve sebze sektörünün ihracatı yüzde 1 azalarak 1 milyar 164 milyon dolara, fındık ve mamulleri sektörünün dış satımı ise yüzde 18,5 azalışla 723 milyon 576 bin dolara geriledi.

EN FAZLA TALEP IRAK'TAN

Tarım grubuna bağlı 10 sektörün 4 tanesi en fazla ihracatı Irak'a yaptı.

Irak'a hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerinden 888 milyon 781 bin dolar, tütün sektöründen 38 milyon 17 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamullerden 312 milyon 309 bin dolar, mobilya Kağıt ve orman ürünlerinden 394 milyon 763 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Almanya'ya kuru meyve ve mamullerinden 87 milyon 486 bin dolarlık, fındık ve mamullerinden 186 milyon 379 bin dolarlık, ABD'ye meyve sebze mamullerinden 156 milyon 470 bin dolarlık, fındık ve mamullerinden 186 milyon 379 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

Yaş meyve ve sebze sektörü Rusya'ya 289 milyon 161 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri Hollanda'ya 23 milyon 714 bin dolarlık dış satım yaptı.

TİM verilerine göre, ocak-mayıs döneminde tarım ve tarıma bağlı ürünlerin ihracatı (bin dolar) şöyle:

1 OCAK - 31 MAYıS SEKTÖRLER 2021 2022 Değişim ('22/'21) Pay(22) (%) I. TARIM 11.032.947 13.495.024 22,3 13,2 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 7.217.922 8.488.654 17,6 8,3 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 3.378.019 4.469.886 32,3 4,4 Yaş Meyve ve Sebze 1.176.357 1.164.336 -1,0 1,1 Meyve Sebze Mamulleri 741.527 970.739 30,9 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 573.065 637.075 11,2 0,6 Fındık ve Mamulleri 888.142 723.576 -18,5 0,7 Zeytin ve Zeytinyağı 113.048 167.317 48,0 0,2 Tütün 272.103 280.057 2,9 0,3 Süs Bitkileri ve Mamulleri 75.662 75.668 0,0 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 1.219.841 1.683.762 38,0 1,6 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 1.219.841 1.683.762 38,0 1,6 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 2.595.185 3.322.608 28,0 3,2 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 2.595.185 3.322.608 28,0 3,2 II. SANAYİ 63.873.835 76.947.536 20,5 75,1 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 5.922.727 6.346.339 7,2 6,2 Tekstil ve Hammaddeleri 3.964.112 4.409.456 11,2 4,3 Deri ve Deri Mamulleri 639.479 806.663 26,1 0,8 Halı 1.319.136 1.130.219 -14,3 1,1 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 9.609.604 13.606.574 41,6 13,3 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 9.609.604 13.606.574 41,6 13,3 C. SANAYİ MAMULLERİ 48.341.503 56.994.623 17,9 55,6 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 7.623.234 8.827.353 15,8 8,6 Otomotiv Endüstrisi 12.029.399 12.491.358 3,8 12,2 Gemi, Yat ve Hizmetleri 456.989 577.086 26,3 0,6 Elektrik ve Elektronik 5.563.452 5.991.200 7,7 5,8 Makine ve Aksamları 3.674.392 4.067.447 10,7 4,0 Demir ve Demir Dışı Metaller 4.556.688 6.472.886 42,1 6,3 Çelik 7.145.521 9.615.123 34,6 9,4 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 1.797.088 2.309.368 28,5 2,3 Mücevher 1.881.696 2.163.938 15,0 2,1 Savunma ve Havacılık Sanayii 1.119.583 1.680.747 50,1 1,6 İklimlendirme Sanayii 2.438.902 2.743.542 12,5 2,7 Diğer Sanayi Ürünleri 54.560 54.574 0,0 0,1 III. MADENCİLİK 2.318.716 2.765.509 19,3 2,7 Madencilik Ürünleri 2.318.716 2.765.509 19,3 2,7 T O P L A M (TİM*) 77.225.498 93.208.069 20,7 90,9 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 7.912.884 9.296.065 17,5 9,1 GENEL İHRACAT TOPLAMI 85.138.382 102.504.133 20,4 100,0

Muhabir : Burhan Sansarlıoğlu