Son dönemde iddialara konu olan ithal at, eşek ve domuz etiyle ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "Türkiye’nin ithal ettiği at eti,eşek eti, domuz eti yoktur. Böyle bir talep var mı ki?" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve bir muhabirin muhalefetin at, eşek ve domuz etiyle ilgili iddialarını sorması üzerine Bakan Pakdemirli, "Bu konular teknik, gerekli bilgiye sahip olmadan yorum yapıyorlar. Ben bunu doğru bulmuyorum. At eti meselesi şudur. GTIP kodu denilen, yurt dışında da HS kodu denilen genel bir tarif vardır. Her ürün grubuyla ilgili. Bunlar at etini de kapsar, eşek etini de kapsar, dana etini de kapsar, diğer etleri de kapsar. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma var yoksa Türkiye'nin ithal ettiği at eti de yoktur, eşek eti de yoktur, domuz eti de yoktur. Böyle bir talep var mı ki?" dedi