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        Haberler Gündem Güncel Tarım arazilerine yayılan çöp tepkisi | Son dakika haberleri

        Ardahan'da köylülerin tarım arazilerine yayılan çöp tepkisi!

        Ardahan'da düzensiz çöp depolama alanına gelişigüzel bırakıldığı öne sürülen atıkların tarım arazilerine yayıldığını öne süren Halilefendi Mahallesi ve Kartalpınar köyü sakinleri, çöplerin neden olduğu çevre kirliliği, insan sağlığına olumsuz etkileri ve görüntü kirliliğinden şikâyet etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:52 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:52
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        Tarım arazilerine yayılan çöp tepkisi
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        Ardahan'ın Halilefendi Mahallesi ile Kartalpınar köyü sakinleri, düzensiz çöp depolama alanındaki atıkların tarım arazilerine yayıldığını belirterek, tepki gösterdi.

        İHA'nın haberine göre, kentte ilçe belediyeleri ile İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Yıldıztabya bölgesinde bulunan düzensiz çöp depolama alanına gelişigüzel bırakılan çöplerin çevreye yayıldığı görüldü.

        Halilefendi Mahallesi ile Kartalpınar köyünde bulunan tarım arazilerine dağılan çöpler, bölge halkının tepkisine neden oldu.

        Yiyecek arayan sokak hayvanları tarafından ve şiddetli rüzgarla birlikte çöplerin dört bir yana yayıldığını belirten vatandaşlar, çöplerin neden olduğu çevre kirliliği, insan sağlığına olumsuz etkileri ve görüntü kirliliğinden şikâyet ederek çözüm bulunmasın istedi.

        Mahalle sakinleri ve köylüler, zaman zaman arazide mıntıka temizliği yaparak topladıkları çöp yığınlarını ateşe verdiklerini söyledi.

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        #yerel haberler
        #Ardahan Haberleri
        #çöp şikayeti
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