Tarım arazilerine yayılan çöp tepkisi

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Ardahan'ın Halilefendi Mahallesi ile Kartalpınar köyü sakinleri, düzensiz çöp depolama alanındaki atıkların tarım arazilerine yayıldığını belirterek, tepki gösterdi.

İHA'nın haberine göre, kentte ilçe belediyeleri ile İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Yıldıztabya bölgesinde bulunan düzensiz çöp depolama alanına gelişigüzel bırakılan çöplerin çevreye yayıldığı görüldü.

Halilefendi Mahallesi ile Kartalpınar köyünde bulunan tarım arazilerine dağılan çöpler, bölge halkının tepkisine neden oldu.

Yiyecek arayan sokak hayvanları tarafından ve şiddetli rüzgarla birlikte çöplerin dört bir yana yayıldığını belirten vatandaşlar, çöplerin neden olduğu çevre kirliliği, insan sağlığına olumsuz etkileri ve görüntü kirliliğinden şikâyet ederek çözüm bulunmasın istedi.

Mahalle sakinleri ve köylüler, zaman zaman arazide mıntıka temizliği yaparak topladıkları çöp yığınlarını ateşe verdiklerini söyledi.