Tarım aracıyla çalışan çocuk hayatını kaybetti

Giresun'da, tarım aracıyla kaza yapan Emir Yusuf Abanuz (15) hayatını kaybetti.

Bulancak ilçesi Erdoğan köyünde meydana gelen olayda, Emir Yusuf Abanuz, "pat pat" diye bilinen tarım aracıyla arazide çalıştığı sırada kaza geçirdi.

Çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekibinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.