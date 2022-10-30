DHA

Hatay'da, otomobilin çarptığı patpat olarak bilinen tarım aracındaki Sabit Uzel (55) ile eşi Leyla Uzel (50) öldü.

Kaza, Samandağ ilçesi Yeşilköy Mahallesi Samandağ-Antakya kara yolunda meydana geldi. Ali B. yönetimindeki otomobil, Sabit Uzel'in kullandığı patpat diye tabir edilen tarım aracına arkadan çarptı.

Araçta bulunan Leyla ve Sabit Uzel çifti, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Uzel çiftinin kaza yerinde öldükleri belirlendi.

Uzel çiftinin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Sürücü Ali B. ise jandarma komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.