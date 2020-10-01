Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birçok yapımında rol aldığı BKM, vefatının birinci yılında Tarık Ünlüoğlu'nu andı

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Tarık Ünlüoğlu ya futbolcu ya da oyuncu olacaktı. Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit gibi yıldızların alayına âşıktı. Oyunculukta karar kıldı. 46 yıllık kariyerinde gerek TV dizilerinde gerekse sinema filmlerinde canlandırdığı karakterleri yorumlama tarzıyla iz bıraktı. Hayali emekli olup sevdikleriyle hep beraber olabilmekti.

Ne var ki akciğer kanseri nedeniyle henüz 61 yaşında hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birçok yapımında rol aldığı BKM, vefatının birinci yılında Ünlüoğlu'nu andı.

