Tarık Tarcan, "Bozburun hayatım sonlandı"
Uzun yıllar önce radikal bir kararla Antalya Bozburun'a yerleşen ünlü oyuncu Tarık Tarcan, yeni bir karar aldı
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Kariyerine mankenlikle başlayıp oyunculuğa geçen daha sonrada Çarkıfelek adlı program sunuculuğu yapan 66 yaşındaki Tarık Tarcan, 30 yıl önce Antalya Bozburun'a yerleşmişti.
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Tarık Tarcan, Bozburun hayatının yarı döneminden itibaren yaz aylarında yaşadığı Bozburun'daki evini sattı.
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Tarık Tarcan; "15 yıldır çoğunlukla yazları 5 ay yaşadığım Bozburun hayatım artık evimi devir etmemle sonlandı. Mutlu - mutsuz anılarım dünlerde kaldı...Teşekkür ederim herkese, her şeye..." ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram, DHA
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