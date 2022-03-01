Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Tarık Mengüç: Ailemin can güvenliği yok! - Magazin haberleri

Tarık Mengüç'ten kayınbiraderine uzaklaştırma!

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, uzun süredir kavgalı olduğu kayınbiraderi İsmet S.'nin kendisini ve ailesini tehdit etmesi sonucu uzaklaştırma kararı aldırdı

01.03.2022 - 07:13 | Güncelleme: MAGAZİN

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    'Şakşuka' şarkısıyla bir döneme damga vuran Tarık Mengüç'ün başı eşinin kardeşi İsmet S. ile dertte.

  • Uzun süredir kavgalı olan Mengüç ve İsmet S. alacak-verecek davası yüzünden tartışma yaşadı. Ünlü şarkıcı, kayınbiraderinin kendisini ve ailesini tehdit etmesi sonrasında soluğu savcılıkta aldı.

  • 3 AY UZAKLAŞTIRMA

    Mengüç, 'Ailemin can güvenliği yok' diyerek şikayetçi oldu. Mahkeme İsmet S. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verdi.

  • 12 YILLA YARGILANDI

    2012'de ekonomik sıkıntıya düşen şarkıcı Tarık Mengüç, bir bankadan kredi başvurusu yapmıştı. Başvurusu reddedilen Mengüç, kayınbiraderi İsmet S. ve kredi takip işleri yapan Emin Faruk A.'nın yardımıyla kredi çekmişti.

  • BERAAT ETTİ

    Belgelerin sahte olduğu ortaya çıkınca Mengüç ile İsmet S. ve Emin Faruk A. hakkında "resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık"tan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Mengüç, davadan beraat etmişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.