Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; şarkıcı Tarık Mengüç, önceki gün ‘Küresel Isınma’ adlı parçasına Cem Yılmaz’ın isteği üzerine klip çekti.

Klip sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Bugün benim için çok özel bir gün. Her sene olduğu gibi yine şarkılarımı sevenlerimle buluşturacağım. Bu şarkı ve kliple Tarık Mengüç yine gündeme damgasını vuracak çünkü benim her yaptığım şarkı haftalık değil, ömürlüktür. Şarkılarımın hep arkasındayım" dedi.

Şarkıcı Seda Sayan ile yapacağı düete de değinen Mengüç, "Seda abla şarkıyı dinledi. 'Bunu beraber okumalıyız' dedi ve okuduk. Allah’ıma çok şükür, Seda abla her zaman yanımda oldu. Desteğini hiçbir zaman esirgemedi" dedi.

Megastar Tarkan ile ilgili de konuşan şarkıcı, "Tarkan benim her zaman sanatıyla, müziğiyle takdir ettiğim bir sanatçıdır. Beraber bir düet yapmak ya da onunla aynı sahneyi paylaşmayı çok isterim. Onun hayranlarındanım. Bakalım, hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

Klibin çok başarılı olduğunu söyleyen Mengüç, iyi yerlere geleceğinin de garantisini verdi.