DHA

Galatasaray Basketbol Takımı'nda forma giyen Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın akrabası Tarık Günay, hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan genç sporcu, "Galatasaray Basketbol A Takımı ile bir antrenmana dahi çıkmadan torpille sözleşme imzaladığı iddia edilen ben Tarık Günay, Yusuf Günay´ın yeğeni sıfatıyla maruz kaldığım iftiralara karşı gerçeği sizlerle paylaşmak isterim: 2015´te, Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonasında en iyi forvet ödülünü aldıktan sonra, yaklaşık 4 yıl önce, Galatasaray SK benimle birlikte takımımdan üç kişiye teklifte bulundu. Kulübümün bonservis talep etmesi nedeniyle transferim gerçekleştirilemedi. 2018´de TED Ankara´dan Beşiktaş´a transfer oldum ve aynı sene `2001 jenerasyonu gelecek vaad eden 20 oyuncu´ arasında gösterildim. 18 yaşıma girip bonservisimi alarak hayalini kurduğum takımla bonservis bedeli olmadan transfer oldum ve TBF´nin zorunlu tuttuğu en alt sınırdan sözleşme imzaladım ve sezona A Takım´la İstanbul´daki 1 haftalık hazırlık kampıyla başladım. Sonrasında yine A takımla İtalya´da Bormio kampına katıldım. 10 günlük kamp sürecinde antrenmanların tamamında yer aldım ve bu kampta yapılan tek hazırlık maçı olan AS Monaco karşısında forma giydim. Sezon boyunca A takımla antrenmanlara çıkmaya devam etmemin yanı sıra BGL´de takımım ile birlikte sayısız başarıya imza attık. İlk defa takım arkadaşlarım ve değerli antrenörlerimle birlikte final grubuna kalıp, bu grupta da 7´de 7 gibi önemli bir galibiyet serisine ulaştık" dedi.

"HERKESİN VİCDANI VE TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"

Genç oyuncu açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Sezon boyunca Galatasaray formasıyla çıktığım maçlarda toplam 339 sayı ile takımımda toplam sayı sıralamasında birinci oyuncu konumundayım. Attığım 68 üçlük ve yüzde 43,87´lik üçlük yüzdesiyle Basketbol Gençler Ligi toplam 3 Sayı sıralamasında ilk 3´te yer aldım. Bu sezon 22´şer sayı attığım Fenerbahçe ve Anadolu Efes maçları dahil olmak üzere oynanan 27 maçın 9´unda takımın en skoreri ve 27 maç sonunda takımın toplam verimlilik puanı en yüksek oyuncusu oldum. Açıklamalarımın maruz kaldığım iftiralar karşısında takım arkadaşlarım ve antrenörlerim tarafından anlayışla karşılanacağını umuyorum. 19 yaşındaki genç bir sporcunun emeğinin hiçe sayılarak karalama kampanyasına alet edilmesini herkesin vicdanı ve takdirine bırakıyorum."