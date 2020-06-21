Galatasaray Basketbol Takımı'nda forma giyen Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın akrabası Tarık Günay, hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan genç sporcu, "Galatasaray Basketbol A Takımı ile bir antrenmana dahi çıkmadan torpille sözleşme imzaladığı iddia edilen ben Tarık Günay, Yusuf Günay´ın yeğeni sıfatıyla maruz kaldığım iftiralara karşı gerçeği sizlerle paylaşmak isterim: 2015´te, Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonasında en iyi forvet ödülünü aldıktan sonra, yaklaşık 4 yıl önce, Galatasaray SK benimle birlikte takımımdan üç kişiye teklifte bulundu. Kulübümün bonservis talep etmesi nedeniyle transferim gerçekleştirilemedi. 2018´de TED Ankara´dan Beşiktaş´a transfer oldum ve aynı sene `2001 jenerasyonu gelecek vaad eden 20 oyuncu´ arasında gösterildim. 18 yaşıma girip bonservisimi alarak hayalini kurduğum takımla bonservis bedeli olmadan transfer oldum ve TBF´nin zorunlu tuttuğu en alt sınırdan sözleşme imzaladım ve sezona A Takım´la İstanbul´daki 1 haftalık hazırlık kampıyla başladım. Sonrasında yine A takımla İtalya´da Bormio kampına katıldım. 10 günlük kamp sürecinde antrenmanların tamamında yer aldım ve bu kampta yapılan tek hazırlık maçı olan AS Monaco karşısında forma giydim. Sezon boyunca A takımla antrenmanlara çıkmaya devam etmemin yanı sıra BGL´de takımım ile birlikte sayısız başarıya imza attık. İlk defa takım arkadaşlarım ve değerli antrenörlerimle birlikte final grubuna kalıp, bu grupta da 7´de 7 gibi önemli bir galibiyet serisine ulaştık" dedi.
"HERKESİN VİCDANI VE TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"
Genç oyuncu açıklamalarına şu şekilde devam etti:
"Sezon boyunca Galatasaray formasıyla çıktığım maçlarda toplam 339 sayı ile takımımda toplam sayı sıralamasında birinci oyuncu konumundayım. Attığım 68 üçlük ve yüzde 43,87´lik üçlük yüzdesiyle Basketbol Gençler Ligi toplam 3 Sayı sıralamasında ilk 3´te yer aldım. Bu sezon 22´şer sayı attığım Fenerbahçe ve Anadolu Efes maçları dahil olmak üzere oynanan 27 maçın 9´unda takımın en skoreri ve 27 maç sonunda takımın toplam verimlilik puanı en yüksek oyuncusu oldum. Açıklamalarımın maruz kaldığım iftiralar karşısında takım arkadaşlarım ve antrenörlerim tarafından anlayışla karşılanacağını umuyorum. 19 yaşındaki genç bir sporcunun emeğinin hiçe sayılarak karalama kampanyasına alet edilmesini herkesin vicdanı ve takdirine bırakıyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!