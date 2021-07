Tarık Çamdal'dan Belhanda'ya övgü:

İHA

Tarık Çamdal, takıma katıldığından itibaren şampiyonluğa inandığını, arkadaşlarıyla hiçbir zaman umutlarını kaybetmediklerini ifade ederek, "Biz kendimizden emindik. Şampiyonluğa adım adım ilerledik" dedi.

26 yıl sonra Süper Lige çıkan Adana Demirspor'un adaptasyon sorunu yaşamayacağını söyleyen Tarık Çamdal, yeni transferler ile daha da güçlendiklerini belirtti.

Faslı orta saha oyuncusu Belhanda ile Galatasaray'da tanıştığını, Adana Demirspor'a transferinden çok mutlu olduğunu söyleyen Tarık Çamdal, "Takıma gelen isimlere bakarsak hepsi star diyebilirim. Ama gerçekten hepsi karakterli. Mesela şuan Belhan'da bizimle. Belhan'da ile Galatasaray'dan tanışıyoruz. Çok karakterli ve düzgün bir çocuk. Hem kişiliği hem futbolu gerçekten takdire şayan. O yüzden takıma yeni katılacak arkadaşlarla iyi bir kadro oluşturabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

"BEN BÖYLE BAŞKAN GÖRMEDİM"

Adana Demirspor'a Başkan Murat Sancak sayesinde geldiğini belirten Tarık Çamdal, "Bu adam elinden gelenin en iyisini yapıyor. Her şeyi yapıyor. Bunu başkan duysun diye söylemiyorum. Gerçekten böyle bir başkan nadir görülmüştür. Ben görmedim. O yüzden her şeyi hak ediyor. Gördüğünüz gibi takımı da şu an Süper Lig'de. Yaptığı transferlerle devam ediyor" diye konuştu.

Teknik Direktör Samet Aybaba'nın babacan bir kişilik olduğunu ve şampiyonluk yolunda kendilerini ateşlediğini ifade eden Tarık Çamdal, yeni statta taraftarla biran önce buluşmak istediklerini sözlerine ekledi.