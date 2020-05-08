TFF 1. Lig takımlarından Cesar Grup Ümraniyespor'un kulüp başkanı Tarık Aksar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 20 Mart'ta ertelenen futbol liglerinin devam etmesini istediklerini, yakın zamanda çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

TFF 1. Lig'de 28. hafta sonunda 40 puanla 8. sırada bulunan ve Süper Lig hedefiyle play-off potasına girmeyi hedefleyen İstanbul temsilcisinin başkanı, video konferans yöntemiyle AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Aksar, Türkiye'nin de koronavirüsten ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, "Koronavirüs futbola da büyük bir darbe vurdu. Yaklaşık 45 gündür sahalardan uzağız. İnsan sağlığı bizim için her şeyden daha önemli ama liglerin oynanmasını istiyorduk. Nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verdi. Bu kararın ardından futbolcularımız 11 Mayıs'ta toplanacak. Koronavirüs testi yapıldıktan sonra tesislerimizde kampa gireceğiz. 12 Haziran'a kadar lige hazırlanacağız." diye konuştu.

Salgından dolayı izolasyonla geçen yaklaşık 45 günlük süreçte teknik ekibin futbolcularla sürekli iletişim halinde olduğunu anlatan Aksar, "Hocalarımız futbolcularımıza bir program vermişti. Onlar da evde yapabildikleri kadar bu programa uyuyor. Evi yakın olan arkadaşlar bireysel olarak sahamızda antrenmanlarını tek başlarına yapıyorlardı. Kulüpte kalan birkaç futbolcumuz var. Onlar da çalışıyorlardı. Tesisleri bu süreçte devamlı dezenfekte ettik." ifadelerini kullandı.

"LİGLER ŞAİBESİZ BİR ŞEKİLDE BİTER"

Tarık Aksar, liglerin oynanarak tamamlanmasının, konunun yıllarca tartışılmasının önüne geçeceğini söyledi.

İnsan sağlığının futboldan önemli olduğunu vurgulayan Aksar, "Türkiye'nin koronavirüs sürecindeki gidişatı oldukça başarılı. Önümüzdeki 1 aylık süreçte pandemi biraz daha azalır. İnşallah en iyi tedbirleri alıp, liglerimizi oynayarak tamamlarız. Hak eden hak ettiğini alır, ligler de şaibesiz bir şekilde biter. Ondan sonra da önümüze bakarız." şeklinde görüş belirtti.

"Ligler, sağlık tedbirleri alınarak bir kaosa neden olmayacak şekilde tamamlanmalı." diyen Aksar, "TFF bu kararı alırken bizlere de sordu. Takımların çoğunluğu liglerin oynanarak tamamlanmasından yanaydı. Bazı takımlardan, şahsi davranarak, 'Maçlar oynanmasın ve ilk 3 çıksın.' dendi. Alt sıradaki takımlardan, 'Düşme olmasın.' diyenler vardı. Biz de oynanmasını istiyorduk. Ahlaki olarak en doğru yol, sağlık tedbirleri alınarak kalan maçları oynamak." değerlendirmesinde bulundu.

Tarık Aksar, Türkiye'de koronavirüsle ilgili verilerin git gide iyileştiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ligleri oynayarak tamamlarsak ülkemiz, kaosu, sonrasında yıllarca gündemde olacak şampiyonlukları, küme düşmeleri konuşmaz. Liglerin yeniden başlamasına 1 ay var ve bu uzun bir süre. Bakanlığımız ve hükümetimiz bu konuda çok iyi bir yol aldı. Ölüm sayıları giderek azalıyor. İnşallah 1 ay içinde hastalığı en az seviyeye çeker, liglerimizi seyircisiz şekilde oynarız. Böylece büyük bir kaostan kurtuluruz, kimse zan altında kalmaz. İnşallah ülke olarak bu olayı sorunsuz bir şekilde atlatırız."

"ALT LİGLERDEKİ KULÜPLERİN GELİRLERİ, GİDERİNE YETMİYOR"

Ümraniyespor Kulübü Başkanı, futbolcularından ücret indirimi isteyeceklerini söyledi.

Süper Lig haricindeki organizasyonlarda mücadele eden kulüplerin gelirinin az olduğuna değinen Aksar, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim gibi takımların geliri, giderlerini karşılayamıyor. Süper Lig'in kendi kendine yetebilecek geliri var. Alt liglerdeki kulüplerin gelirleri, giderlerine yetmiyor. Bizim 10 lira gelirimiz varsa 25 lira giderimiz var. Aradaki farkı kapatmak için uğraşırken ödemelerimiz yapılmadığı zaman kendi yükümlülüklerimizi yerine getiremiyoruz. Futbolcularımızla görüşmeyi düşünüyoruz. Bir miktar indirim isteyeceğiz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Gelirlerimizin çok büyük oranı yayından oluşuyor. Maçlar oynanmadığı için yayın paraları yatmıyor. Büyük bir sıkıntı içindeyiz. İnşallah ligler başlar ve herkes ekonomik sıkıntısını atlatır."

Tarık Aksar, TFF 1. Lig'de play-off potasının 3 puan gerisinde olduklarını hatırlatarak, "Tek hedefimiz play-off'a kalmak, oradan da Süper Lig'e yükselmek. Şu anda kalan 6 haftada alacağımız 3 galibiyetle 3. sıraya kadar çıkabiliriz. O yüzden liglerin oynanmasını istedik. Kim hak ediyorsa Süper Lig'e o çıksın, hakkaniyetle mücadele etsin." diyerek sözlerini tamamladı.