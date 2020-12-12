Türk edebiyatının unutulmayan ismi Oğuz Atay vefatının yıl dönümünde, Türk sinemasının ünlü oyuncusu Tarık Akan ise doğum gününde anılacak. Hayatını 1977'de kaybeden Atay'ın 'Tutunamayanlar' adlı romanı günümüzde hâlâ en çok satılan kitaplar arasında yer alıyor. Roman, 1997'de UNESCO tarafından 20'nci yüzyıl Türk Edebiyatı'nın en seçkin eseri olarak belirlendi. Türk sinemasının bol ödüllü oyuncusu Akan ise filmleriyle her kuşaktan kişide iz bıraktı

Oğuz Atay...

'Tutunamayanlar', 'Tehlikeli Oyunlar' ve 'Korkuyu Beklerken' gibi Türk edebiyatında iz bırakan eserlere imza attı.

12 Ekim 1934'te Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya gelen Oğuz Atay, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğrencisi olduğu yıllarda arkadaşlık ettiği Ferit Edgü, Demir Özlü, Hilmi Yavuz ve Onat Kutlar'dan aldığı feyzle edebiyata yöneldi.

1960 sonrası toplumsal değişim ve aydınların tu­tumuna eleştiriler getirdiği, 1972'de yayımlanan 'Tutunamayanlar' 1970'te TRT tarafından verilen 'Sanat Ödülleri Yarışması Başarı Ödülü'nü kazandı. Oğuz Atay'ın bu romanı günümüzde hâlâ en çok satan kitaplar arasında yer alıyor. Roman, Atay'ın vefatının 20'inci yılı olan 1997'de UNESCO tarafından 20'nci yüzyıl Türk Edebiyatı'nın en seçkin eseri olarak belirlendi.

Çok yönlü bir aydın ve modernist bir yazar olarak Doğu ve Batı uygarlıkları arasında sıkışıp kalmış, kültürel bunalım ve kimlik arayışı içindeki Cumhuriyet dönemi aydınının ruhsal ve düşünsel sorunlarıyla ilgilenen Oğuz Atay, bireyi ve bireyin iç dünyasını, iç konuşma, diyalog, psikanaliz, hiciv, taklit, parodi, pastiş, yabancılaştırma tekniği olarak alay gibi çeşitli postmodern yöntemleri romanlarının merkezine koydu.

1976'da beyninde çıkan bir tümör nedeniyle bir süre Londra'da tedavi gören Oğuz Atay, 13 Aralık 1977'de İstanbul'da yaşama veda ettikten sonra Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi.

Tarık Akan...

Türk sinemasının bol ödüllü oyuncusu Tarık Akan, 13 Aralık 1949'da doğdu.

Filmleriyle her kuşaktan kişide iz bırakan Tarık Akan, 9 filminde canlandırdığı karakter olan 'Ferit' ile özdeşleşti.

45 yıllık kariyerinde sinemanın 4 ana türü olan aksiyon, romantik, komedi ve sosyal - politik olmak üzere toplam 115 filmde rol alan Tarık Akan, 12 Eylül Askeri Darbesi'nde tutuklandı. Tutukluluk günlerini 'Anne Kafamda Bit Var: 12 Eylül Anıları' adlı kitapta kaleme alan Akan, 16 Eylül 2016'da akciğer kanseri nedeniyle hayata veda etti.