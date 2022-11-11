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Tarihinin en büyük boşanma davalarındandı: Kaçan prenses Haya'nın yeni yaşamı

Tarihinin en büyük boşanma davalarındandı: Kaçan prensesin yeni yaşamı

Geçen yıl tarihin en büyük boşanma anlaşmalarından birini kazanan 48 yaşındaki Prenses Haya'nın yeni yaşamı İngiliz basınında gündem oldu

Giriş: 11.11.2022 - 13:04 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit El Maktum'un 6 eşinden biri olan Prenses Haya, iki çocuğu ile Londra'ya kaçmış, prensesin İngiliz Yüksek Mahkemesi'nde açtığı 2019 Temmuz ayındaki davada 'zorla evlilikten korunma' talep ettiği bildirilmiş ve ülkeyi birlikte terk ettiği çocuklarının velayetini de istemişti. Prenses Haya can güvenliği olmadığını belirterek İngiltere'den sığınma talebinde de bulunmuştu.

  • Aynı zamanda Ürdün Kralı Abdullah'ın üvey kardeşi de olan Prenses Haya, Nisan 2019'da iki çocuğuyla birlikte Londra'ya yerleşmişti. Prenses Haya, çocuklarının velayetini alabilmek için İngiltere'de dava açmıştı. 

  • Dubai Emiri Muhammed bin Raşit El Maktum ve Prenses Haya arasındaki çekişmeli dava İngiliz hukuk tarihindeki en büyük boşanma davası olmuştu. İngiltere Yüksek Mahkemesi Salı günü, Prenses Haya'ya 251.5 milyon sterlinlik ödeme kararı vermişti.

  • Bununla birlikte dadı için tatiller, maaşlar ve konaklama, aile için zırhlı araçlar ve çeşitli hayvanların bakım masraflarının yanı sıra önemli bir 'güvenlik bütçesi' de yer almıştı. 

    Ayrıca, 14 ve 9 yaşındaki iki çocuğunun her birine yılda 5,6 milyon sterlin tutarında ödeme kararı da alınmış, bunların da 290 milyon sterlinlik bir garanti ile güvence altına alınacağı belirtilmişti. Anlaşma tutarının 500 milyon sterlini aşmasının beklendiği ve dönemin Kraliçesi II. Elizabeth'in servetinden daha fazla olacağı belirtilmişti.

  • İngiliz Daily Mail, Prenses Haya'nın yeni yaşamını mercek altına aldı.

    48 yaşındaki prensesin Galler'de tenha bir otel satın aldığını ve bunu lüks malikaneye dönüştürüp kullanacağı açıklandı.

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