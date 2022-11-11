Bununla birlikte dadı için tatiller, maaşlar ve konaklama, aile için zırhlı araçlar ve çeşitli hayvanların bakım masraflarının yanı sıra önemli bir 'güvenlik bütçesi' de yer almıştı.

Ayrıca, 14 ve 9 yaşındaki iki çocuğunun her birine yılda 5,6 milyon sterlin tutarında ödeme kararı da alınmış, bunların da 290 milyon sterlinlik bir garanti ile güvence altına alınacağı belirtilmişti. Anlaşma tutarının 500 milyon sterlini aşmasının beklendiği ve dönemin Kraliçesi II. Elizabeth'in servetinden daha fazla olacağı belirtilmişti.