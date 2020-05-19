Tarihin sıfır noktasına sanal ortamda 1 milyon 673 bin ziyaret

AA

Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri, 2019'da 35 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayarak tarihinin en yüksek ziyaretçi seviyesine ulaşmıştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan süreç içerisinde kültürel mirasa olan yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmama, müze ve ören yerlerinin tanıtımına katkı sağlama adına Bakanlık, teknolojik olanakları müzelerde kullanma kararı aldı.

Müze ve ören yerlerinin üç boyutlu gerçek modellerinin internet üzerinden, etkileşimli olarak gezilebilmesi, kültürel mirasın sanal ortamda da tanıtılması amacıyla "www.sanalmuze.gov.tr" web sayfası hayata geçirildi.

- Birinci Meclis Binası 941 bin 516 kez gezildi

Türkiye'de koronavirüs vakasının ilk görüldüğü tarihten hemen sonra 19 Mart'tan itibaren altyapısı hazırlanan ve 25 Mart'da hizmete sunulan web sayfası büyük beğeni kazandı.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Göbeklitepe Örenyeri, Kurtuluş Savaşı Müzesi (Birinci Meclis Binası),Efes Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Troya Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Gazi Müzesi Samsun, Etnoğrafya Müzesi, Antalya Müzesi, Çorum Boğazköy Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Zeugma Müzesi Gaziantep, Çorum Müzesi, Şanlıurfa Müzesi, Adana Müzesi ve Hatay Arkeoloji Müzesi 6 milyon kez ziyaret edildi.

Tarihin sıfır noktası olarak bilinen, yabancı ve yerli turistlerce Güneydoğu Anadolu'nun en çok ziyaret edilen tarihi mekanların başında gelen Göbeklitepe Örenyeri, 1 milyon 673 bin kez gezilerek, sanal müzeler içerisinde en çok görülen yer oldu.

Cumhuriyet'in dönüm noktasına şahitlik yapan, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının çalışmalarını yürüttüğü Birinci Meclis Binası olan Kurtuluş Savaşı Müzesi ise 941 bin 516 kez gezildi.

Efes Müzesi ise 665 bin 345 kez ziyaret edildi. Bu yıl Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nde finale kalan Troya Müzesi ise 536 bin 130 kez gezildi.

Müzeleri ücretsiz olarak ziyaret edebilme imkanı sunan "www.sanalmuze.gov.tr" adresindeki sanal müzeler koronavirüs süreci sonrasında da gezilebilecek.