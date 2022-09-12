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Tarihin en büyük konut projesinde başvuru miktarı belli oldu! 500 TL'ye başvurabilirsiniz

TOKİ ucuza konut projesi hakkında merak edilen, "TOKİ ucuza konut projesinde başvuru ücretleri belli oldu mu? TOKİ ucuza konut projesi başvuru ücreti ne kadar?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

12.09.2022 - 11:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • İŞ YERLERİ İÇİN BAŞVURU BEDELİ 2 BİN LİRA OLACAK

    TOKİ'nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan, "Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri" için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi. Eğer projenin bu ayağına başvuracaksanız ilk şart, Türk vatandaşı olmak. Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek.

  • TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.

     

  • Başvurmak isteyenlerde şu şartlar aranacak;

    Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    Yoksul ve dar gelirli olmak,

    Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

    Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

  • 500 TL'YE BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ

    Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

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