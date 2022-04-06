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Tarihin doğayla bütünleştiği ilçe: Çemişgezek

Tarihin doğayla bütünleştiği ilçe

Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle yeşilin tonlarına bürünen Çemişgezek ilçesi, tarihi mekanları, şelaleleri, akarsuları ve köprüleri ile yörede yaşayan vatandaşların yanı sıra çevre illerden de ziyaretçi ağırlıyor

06.04.2022 - 14:39 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Sarp dağların arasında kurulu Tunceli, yılın her döneminde farklı doğasıyla kamp, trekking ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor. El değmemiş doğasıyla görenleri hayran bırakan kente bağlı Çemişgezek ilçesi de doğal güzellikleri ve tarihi mekanlarıyla öne çıkıyor.

  • AA'nın haberine göre kış mevsiminin ardından badem ağaçlarının çiçek açtığı ilçede, şu sıralar yeşilin tonlarının kapladığı tabiat ilgi çekici manzaralar oluşturuyor. Yaklaşık 7 bin nüfuslu ilçede, Tağar Vadisi, İn Delikleri, Uzun Hasan Türbesi, Kale Cami, Hamam-ı Atik, Tağar Köprüsü, Hamidiye Medresesi turistik açıdan büyük önem taşıyor.

  • TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLER OBJEKTİFLERE YANSIYOR

    Günübirlik turlarla çevre illerden ilçeye gelen ziyaretçiler, burada doğal ve tarihi güzellikler arasında vakit geçirerek fotoğraf çekimleri yapıyor.

  • Doğa tutkunlarından Özgür Ozan, Tunceli'nin 7 ilçesinin de dört mevsim ayrı güzellik sunduğunu söyledi. Kentin doğal ve tarihi güzelliklerini belirli dönemlerde gezdiklerini belirten Ozan, şöyle konuştu:

  • "Çemişgezek ilçesine gezi turuna çıktık ve burada ilkbaharın gelişiyle badem ağaçları çiçek açmış. Şu anda tabiat eşsiz bir görsel güzellik sunuyor ve ilçede dikkatimizi en çok gürül gürül akan Tağar Çayı ile İn Delikleri çekti. Bu güzellikleri bizler de yerinde görerek il dışındaki dostlarımıza anlatıyoruz."

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