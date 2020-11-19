"Tarihin Arka Odası" programı, 21 Kasım'da özel yayınla izleyiciyle buluşacak

AA

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden canlı yayınla saat 23.30'da, TRT 1'de ekrana gelecek programda, kütüphanedeki "Milli Mücadele Sergisi" ve bu sergi için ilk kez bir araya getirilen çok önemli tarihi belgeler ve birbirinden ilginç savaş hatıraları tanıtılacak.

Programda ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emrinin el yazısının orijinali, Misak-ı Milli'nin, Lozan Antlaşması'nın, Cumhuriyet'in ilan kararının ve daha birçok önemli belgenin bugüne kadar sergilenmemiş asılları tarih meraklılarının dikkatine sunulacak.

Aynı zamanda 23 Nisan 1920'de meclise çekilen bayrak, Nutuk'un aslı, Milli Mücadele kumandanlarının silahları ve eşyaları, Sütçü İmam'ın tabancası, İstiklal Marşı'nın orijinali, ilk meclise asılan üzerinde ayet yazılı levha ve Cumhuriyet tarihinin siyasi ve askeri hazineleri Türk televizyon tarihinde yine ilk kez TRT 1'de ekrana gelecek.