Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türk finali: Eczacıbaşı-Vakıfbank final maçı ne zaman, saat kaçta?
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya gelecek. Çin'de düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank kozlarını paylaşacak. Sporseverler için "Eczacıbaşı - VakıfBank final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalin adı Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank oldu. İki Türk takımının karşılaşmasında sonuç ne olursa olsun kupa Türkiye'ye gelecek. 2010'dan sonra dünya ve Avrupa voleyboluna adeta damga vuran Türk takımları, böylelikle 25. şampiyonluğuna ulaşacak. Peki, Eczacıbaşı Vakıfbank final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...
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ECZACIBAŞI - VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA?
Tarihte ilk kez iki Türk takımının karşılaşacağı dev final, 17 Aralık Pazar günü TSİ 14.30’da başlayacak. Çin'de oynananacak Eczacıbaşı - VakıfBank maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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İLK KEZ TÜRK FİNALİ
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya gelecek.
İlki 1991'de düzenlenen organizasyona, 1992 ve 1994'te yapıldıktan sonra uzunca süre ara verildi. Turnuva, 2010'dan sonra düzenli olarak yapılmaya başlandı.
Bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen şampiyonanın finalinde ilk kez, iki Türk takımı kupa için mücadele edecek.
Türk kadın voleybolu, kulüplerde 25. uluslararası kupayı kaldıracak
Türkiye, kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 25. uluslararası kupasına ulaşacak.
Kadın voleybolunda dünyanın en iyi takımının belirleneceği FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, Çin'de düzenleniyor.
Hangzhou kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın yarı finalinde Brezilya temsilcisi Dentil Praia'yı 3-1 yenen Eczacıbaşı Dynavit ile ev sahibi ülkeden Tianjin Bohai Bank'ı 3-0'la geçen VakıfBank, adlarını finale yazdırdı.
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TÜRKİYE'NİN 8. DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
1991 yılından bu yana Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye, daha önce 3 farklı takımla 7 kez şampiyonluğa ulaştı. Eczacıbaşı veya VakıfBank'ın alacağı zaferle bu organizasyondaki toplam şampiyonluk sayısı 8'e yükselecek
VakıfBank'ın 4 kez ile zirvede yer aldığı organizasyonda Eczacıbaşı 2, Fenerbahçe ise 1 kez dünya şampiyonluğu elde etti.
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DÜNYA VOLEYBOLUNA TÜRKİYE DAMGASI
Türk takımları, dünyanın en büyüğünün belirlendiği turnuvaya adeta damga vurdu.
Beş farklı ülke takımının şampiyonluk yaşadığı turnuvada Türkiye, 7 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Türkiye'yi VakıfBank 4, Eczacıbaşı 2, Fenerbahçe ise 1 şampiyonlukla zirveye taşıdı. Türkiye'yi üçer şampiyonlukla Brezilya ve İtalya takip etti.
Final maçının ardından Türkiye'nin altın madalya sayısı 8'e, gümüş madalya sayısı ise 4'e yükselecek.
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