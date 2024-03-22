Tarihi zeytin ağaçlarını kesen tarla sahibine para cezası

Gölköy Mahallesi'nde tarla içerisindeki her biri 500-1000 yıllık olduğu değerlendirilen yetişkin zeytin ağaçlarının mülk sahipleri tarafından kesildiği ihbarını alan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.