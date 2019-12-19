19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 8 ila 10. yüzyıllarında Bizans döneminde yapıldığı bilinen "Yedikapılar Kaya Yerleşimi ve Yeraltı Şehri" turizme kazandırılmayı bekliyor.
AA'nın haberine göre yaklaşık 18 yıl önce Kemerkaya köyündeki Yedikapılar mevkisindeki Sülünün Öreni'nde ortaya çıkartılan yer altı şehrinin "U" planlı olduğu biliniyor.
Yerin 200 metre altında kayalara oyulmuş münferit odalar, şırahaneler, kuyular ve dehlizleri bulunan iki kompleksten oluşan şehir, bir avlu içerisinde anıt niteliğinde 7 giriş kapısı ile 5 oda, şapel, mezar odası, mutfak, yazlık bölüm ve "L" şeklinde bir koridordan oluşuyor.
Çalışmalar sonrasında ortaya çıkartılan Orta Çağ dönemine ait çok sayıda keramik bulunan mezar odası, Kapadokya bölgesindeki Tatlarin Yeraltı Şehri'ndeki mezar odası ile benzerlik gösteriyor. Diğerine göre daha dar olan bölümün de bir yaşam alanından ziyade bir sığınma alanı olarak kullanıldığı üzerinde duruluyor.
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Ümit Emrah Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yedikapılar Kaya Yerleşimi ve Yeraltı Şehri'nin bölgedeki en anıtsal yapılardan biri olduğunu söyledi. Tarihi mekanın kaya üzerine oyulduğunu dile getiren Kurt, şöyle konuştu:
"8 ile 10 yüzyıllar arasına tarihlenen yerleşimin içerisinde odalar, kilise ve kaya mezarı bulunuyor. Bu yapılardan biri olan kilise, burada yaşayanların kullandıkları bir tapım alanı. Tarihsel süreçte her topluluğun kendilerine göre bir inancı var. Burada yaşayan insanların Hristiyan dinine mensup olduklarını söyleyebiliriz çünkü o kilise de onların dini mekanıydı ancak kilisenin Hristiyanlık tarihi açısından önemini bilmiyoruz."
"TURİZM AÇISINDAN DİKKATİ ÇEKEN BİR POTANSİYELE SAHİP"
Kurt, tarihi şehirde ilerleyen süreçte bir yüzey araştırması veya kazıların yapılması sonrasında tarihi yapının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.
Kurt, burası için gerekli destinasyonların sağlanması durumunda turizme açılabilecek bir potansiyele sahip olduğunu belirterek "Afyonkarahisar ve ilçeleri ile ilgili bir turizm master planı yapıldı. Kent turizmi için Kültür ve Turizm Bakanlığının yatırımları olacak. Yedikapılar Kaya Yerleşimi ve Yeraltı Şehri'nin turizme açılmasına dönük yapılacak yatırımlarla bölgede bir hareketlenme muhakkak olacaktır. Bu tarihi mekanımız, turizm açısından dikkati çeken bir potansiyele sahip" dedi.
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