Tarihi Yarımada'da turist yoğunluğu

Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Örme Dikilitaş-Theodosius Dikilitaşı-Alman Çeşmesi, Topkapı Sarayı ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde turist kafilelerinin yoğun olduğu görüldü.

Turistler, bir yandan güneşli havanın tadını çıkarırken, bir yandan da alışveriş yapmayı sürdürdü.

Topkapı Sarayı girişinde de uzun kuyruklar oluştu.