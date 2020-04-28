Tarihi vakıflar ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor - KAYSERİ

AA

Kuruluşları yüzyıllar öncesine dayanan ve yöneticisi olmadığı için "mazbut" olarak adlandırılan tarihi vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünü himayesinde vakıf sahibinin isteklerini yerine getirmeyi sürdürüyor.Kuru gıda yardımından öğrencilere burs verilmesine, tarihi eserlerin korunmasından ihtiyaç sahibi ailelere aylık bağlanmasına kadar pek çok yardımı gerçekleştiren vakıflar, ramazan ayında da yüz güldürüyor.Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bünyesinde Selçuklu ve Osmanlı'dan kalma yaklaşık 41 bin 750 vakıf, Medeni Kanuna göre kurulan ise 5 bin vakıf bulunduğu söyledi.Yöneticisi kalmayan tarihi vakıfların tüzel kişiliklerini sürdürerek kurucularının öngördüğü amaçlar doğrultusunda 81 şehirde faaliyet gösterdiklerini anlatan Seçilir, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı Niğde, Nevşehir ve Kayseri'de de vakıf senetlerinde yazan isteklerin yerine getirildiğini belirtti.- "800 aileye kuru gıda yardımı yapıyoruz"Vakıfların iyilik duygusunun somutlaştığı kurumlar olduğunu vurgulayan Seçilir, "81 ilde gıda yardımını yılın 12 ayı yapıyoruz. Pandemi döneminde de vakıf hizmetlerimiz sürüyor. Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de toplam 800 aileye, 3 bin 200 kişiye kuru gıda yardımı yapıyoruz. Ramazanda da Cacabey Vakfı, Hacı Kılıç Camisi Vakfı, Hunat Hatun Camisi ve Medresesi Vakfı'nın hizmetlerini sürdürüyoruz. Kuru gıda yardımları PTT Kargo ile vatandaşların adreslerine ulaştırılıyor. Bu pandemi döneminde sosyal mesafe kurallarına uyarak yardımların birebir yerine ulaşmasını sağlıyoruz. Ramazan ayında vakfiye şartlarına uygun olarak hizmet yapıyoruz. Vakfiye senedinde hayır şartı olarak kuru gıda, iaşe yardımı isteyen mazbut yani bizim yönetimimizdeki vakıfların hayır şartlarını yerine getiriyoruz. Genel Müdürlüğümüz pandemi döneminde kuru gıdaların market fişi olarak da verilebileceğini söyleyerek önümüzü açtı. Yönetimi biz de olan vakıflarımızın bazıları market fişleriyle yardımlarına devam ediyor." diye konuştu.Seçilir, bölge müdürlüğünün bünyesinde yönetimi vakfedenlerin soyundan gelenlerce sürdürülen 6 vakfın da ramazan boyunca yardımlarına devam edeceğini aktardı.