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Edirne'nin tarihi Tunca Köprüsü 3 gün trafiğe kapatıldı

Edirne'de tarihi Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları kapsamında 3 gün süreyle yaya ve araç trafiğine kapalı olacak. Köprü girişine paralel alandaki hızlı tren altyapı çalışmaları batı yönünde Kapıkule Sınır Kapısı istikametine devam ediyor. Projede şu ana kadar yaklaşık 60 kilometre hat serimi yapıldı

Giriş: 27.12.2022 - 12:29 | Güncelleme: ABONE OL
Tarihi Tunca Köprüsü 3 gün trafiğe kapatıldı
AA

Edirne'de, tarihi Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle 3 gün trafiğe kapatıldı.

Tarihi köprünün giriş ve çıkışı şantiye ekipleri tarafından beton bariyerlerle kapatıldı. Aracıyla şehir merkezinden Karaağaç Mahallesi'ne, Karaağaç'tan ise şehir merkezine gitmek isteyen sürücüler Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'ne yönlendirildi.

YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPALI

Tunca Köprüsü 29 Aralık Perşembe gününe kadar yaya ve araç trafiğine kapalı tutulacak. Köprü girişine paralel alanda hızlı tren altyapı çalışmaları sürüyor. Rayların serileceği çizgiler şantiye görevlilerince çiziliyor. Hat serimi çalışmaları batı yönünde Kapıkule Sınır Kapısı istikametine devam ediyor.

60 KİLOMETRE HAT SERİMİ YAPILDI

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Haziran 2019'da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule hattında fiziki ray serim işlemleri devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının önemli projelerinden biri olarak öne çıkan projede yaklaşık 60 kilometre hat serimi yapıldı. Bu bölgelerde makineli ayarlama işlemleri sürüyor.

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