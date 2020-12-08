Tarihi Taşhan Çarşısı'nın maskot kedisi: "Müdür"

Tarihi ipek ve baharat yollarında bulunması nedeniyle geçmişte ticaretin merkezi konumunda olan kentte Rüstem Paşa Kervansarayı olarak da adlandırılan ve içerisinde hediyelik eşya satılan birçok dükkan yer alan Tarihi Taşhan Çarşısı tespih, yüzük, gümüş, bakır, gerdanlık ve onlarca hediyelik eşyanın satışıyla asırlık ticaretini sürdürüyor.
Son zamanlarda özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle stresli günler yaşayan çarşı esnafı, her sabah dükkanlarının kapısında bekleyen davetsiz misafirle keyifleniyor.
Çarşıdaki hemen hemen tüm iş yerine rahatça giren davetsiz misafir kedi, esnafın da günün büyük bölümünü burada geçiriyor.
Dükkanlar açıldıktan sonra esnafın verdiği yiyeceklerle karnını doyurduktan sonra rahat tavırları nedeniyle esnafın "Müdür" olarak adlandırdığı kedi, Tarihi Taşhan Çarşısı'nın maskotu oldu.
Her sabah iş yerlerinin açılmasını sabırsızlıkla bekleyen Müdür, karnını doyurduktan sonra genellikle çarşıdaki bir dükkanın köşesinde kendisi için hazırlanan alana geçip dinleniyor.
Çarşı esnafının boş zamanlarında sevip özenle beslediği kedi, insanlardan kaçmayışı ve sempatik tavırlarıyla ilgi çekiyor.
- "Bu sıkıntılı günlerimizde yeni bir dost edindik"
Tarihi çarşıda 35 yılı aşkın süredir esnaflık yapan Osman Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kediyi her sabah özenle beslediklerini söyledi.
Salgından dolayı sıkıntılı günler geçirdiklerini belirten Güney, "Bizim de bazı zamanlarda sıkıntılı günlerimiz oluyor. Bu sıkıntılı günlerimizde yeni bir dost edindik. Müdür birkaç aydır bizimle. Sabahları işe geldiğimizde ilk olarak dükkanımızın önünde onu görüyoruz. Yemeğini verip ihtiyacını giderdikten sonra iş yerimizde kendisine özel ayırdığımız bir alan var, burada rahat şekilde yatıp dinleniyor. Acıktığı zaman tekrar yemeğini veriyoruz. Karnını doyurduktan sonra akşama kadar çarşıdaki diğer esnaf arkadaşları geziyor. Kedimiz bize bayağı alıştı." ifadelerini kullandı.
- Maskot kedi "Müdür" adını sevdi
Kediye, karnını doyurduktan sonraki rahat tavırlarından dolayı diğer esnaflarla "Müdür" adını koyduklarını belirten Güney, kedinin de yeni ismine alıştığını söyledi.
Güney, kedinin tarihi çarşıdaki hemen hemen her dükkana rahatça girip koltuklara yatabildiğini, müşterilerin dahi onunla yakından ilgilendiğini sözlerine ekledi.
Tarihi Taşhan esnafından Raşit Macit de Müdür'ün, tarihi çarşının maskotu haline geldiğini anlattı.
Günün yorgunluğunu, Müdür'ü severek attıklarını belirten Macit, kediyi düzenli besleyip bakımını yapmayı ihmal etmediklerini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!