Manisa'nın Demirci ilçesinin Sevinçler Mahallesi'nden geçen Değmen Deresi üzerinde kurulu, geleneksel yöntemle çalışan değirmen, yıllara meydan okuyor.
AA'nın haberine göre Değirmeni işleten 63 yaşındaki Mustafa Yetiş, dedesinin devraldığı değirmeni 3 kuşaktır işlettiklerini, yapım tarihinin bilinmediğini ancak ailesinin anlattıkları ışığında en az 200 yıllık olduğunu tahmin ettiklerini ifade etti.
Aynı dere üzerinde geçmişte çok sayıda değirmenin bulunduğunu belirten Yetiş, bunların teknolojiye direnemediğini aktardı. Yetiş, 50 yılını verdiği su değirmeniyle çocuğu gibi ilgilenip çarkının dönmesini sağladığını anlattı.
Babasının vefatından sonra değirmeni kapatmayıp işletmeye devam ettiğini, bir süre sonra tadilat yaptırdığını vurgulayan Yetiş, çocuklarını okutup meslek sahibi yaptığını, kendisinin ise değirmeninden kopamadığını dile getirdi.
Yetiş, şöyle konuştu:
"Yaz mevsiminde dere kuruduğu için bu değirmen çalışmaz, kış mevsiminde ise suların akmaya başlamasıyla 4-5 ay çalıştırırız. Her köyden insanlar, tahıllarını öğütmek için gelirler. Çünkü bu su değirmeninin unu çok kıymetli ve kalitelidir. Bu değirmen 2 asırlık, gözümüz gibi bakıyoruz, tamir ettik, eksiklerini giderdik, yeniledik, daha randımanlı hale getirdik. Tahıl geldiği sürece akşama kadar öğütürüm, akşam olunca evimin yolunu tutarım. Yolu biraz sapa olsa da yine geliyor müşterilerim. Sadece Demirci'den değil çevre ilçelerden, Gördes, Akhisar, Simav, Sındırgı, Selendi, Köprübaşı... Güzel bir ilgi var."
Su değirmeni işletmenin bazı zorlu yanları olduğunu aktaran Yetiş, özellikle kış döneminde çayın debisinin artmasıyla akıntıya kapılarak gelen dal ve çöplerin değirmenin çark kısmını tıkayabildiğini ve burayı temizlemenin oldukça zor olduğunu ifade etti.
Sevinçler Mahallesi Muhtarı Halil Yetiş de tahıl yoğunluğu oluştuğu zaman değirmeni işleten amcasına yardım ettiklerini kaydederek, "Su değirmeninden elde edilen un, önceki dönemlere kıyasla daha çok rağbet görmeye başladı. Çünkü biz buradan çıkan unun şifalı olduğuna inanıyoruz. Rahmetli dedemden bize kaldı. Biz de en iyi şekilde bakımını yapıp, ilgilenip ayakta kalmasını işlemesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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