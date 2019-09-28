28 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçen yıl alınan karar, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurumlara gönderildi.
Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde yaklaşık 100 kedinin barındığı kedi evlerini kaldırdı. Hemen hemen her gün bölgeye gelip kedileri seven ve mama veren hayvanseverler, kedi evlerini göremeyince büyük şaşkınlık yaşadı.
Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Serkan Aksoy, bu sabah kedilere mama vermeye geldiği sırada kedi evlerinin zabıta ekipleri tarafından kaldırıldığını gördüğünü söyledi. Kedi evlerinin özellikle yabancı turistler tarafından çok ilgi gördüğünü belirten Aksoy, turistlerin seyahat ettikleri başka ülkelerde böyle bir olayla karşılaşmadıklarını, tarihi Kaleiçi'nde kurulan kedi evlerinin örnek teşkil ettiğini söyledi. Kedileri sevmeye gelen turistlerin evlerin kaldırılmasına anlam veremediğini, neden kaldırıldığını sorduğunu belirten Aksoy, karara şaşırdıklarını kaydetti.
Yetkililerin, daha iyi kedi evleri yapılacağını söylediğini anlatan Aksoy, Antalya'nın kışın çok yağış aldığını, kedilerin bu nedenle çok zor durumda kalacağını ifade etti.
TURİSTLER ANLAM VEREMEDİ
Hollanda'dan Antalya'ya gelen Ineke Otteheijm (56) ve kızı Sanne Ottenhejim (23) ise Her yıl buraya tatile geliyoruz. Gelince de kedi evlerini ziyaret ediyoruz.
Kedileri sevip mama getirerek besliyoruz. Bu sabah kedi evlerinin kaldırıldığını göründe şaşırdık. Neden kaldırıldığını anlamadık dediler.
KEDİ EVİ BAĞIŞI YAPMIŞTIK
Antalya'da yaşayan Fethi Çelik (45) ise her gün kedileri sevmeye geldiklerini söyledi. Kedi evi bağışında bulunduklarını, kedilerin barınmasını sağlamak için çabaladıklarını anlatan Çelik, bu sorunun kısa sürede çözülmesi gerektiğini söyledi.
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