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Tarihi On Gözlü Köprü´nün kemerinde halay çekti

Diyarbakır'ın tarihi yapılarından biri olan On Gözlü Köprüsü'nün üstüne çıkan vatandaş tüm riskleri göze alarak halay çekti

Giriş: 02.04.2023 - 19:53 | Güncelleme: ABONE OL
Tarihi On Gözlü Köprü´nün kemerinde halay çekti
Yüksekliğe aldırış etmedi
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DHA

Diyarbakır'da, hafta sonları yoğun olan tarihi On Gözlü Köprü üzerindeki kemerine çıkan bir kişinin metrelerce yüksekliğe aldırış etmeden halay çekti.

Olay, Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü üzerinde meydana geldi. Hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı yerlerden biri olan tarihi On Gözlü Köprüsünde davul zurna çalınması üzerine bir kişi köprünün kemerine çıktı. Çok sayıda kişinin gözü önünde tehlikeye rağmen halay çeken kişi cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Metrelerce yükseklikte kişi bir süre sonra köprüden indi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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