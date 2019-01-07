"Mevcut kütüphanemiz henüz taleplere yeteri kadar karşılık vermiyor. Şehir planlanırken o dönemde tabiri yerindeyse burası da kütüphane olsun diye kararlaştırılmış ancak ben, an itibarıyla mekanla insan arasında çok bağ kurulabildiğini zannetmiyorum. Kilise restore edildikten sonra burası kütüphane olarak hizmet verecek ve o zaman bu tarihi ve estetik binada insanla mekan arasında bağ kurulabileceğini ümit ediyorum ki bir kütüphane için en önemli konulardan birisi budur."