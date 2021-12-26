Tarihi Oltu Kalesi korkutuyor

İHA

Milattan önce III. yüzyılda tüm Doğu Anadolu'ya hakim olan Urartular döneminde yapılan ve İpek Yolu ticaretinin güvenliğini sağlamak içinde kullanılan Oltu Kalesi'nin gövdesinde yarık ve çatlaklar oluşurken, ara ara burçlardan aşağıya taşlar düşüyor.

Oltulular acil olarak müdahale edilmese Oltu Kalesinin yıkılacağı endişesi taşıyor. Oltulu esnaf Kenan Aktaş, "Çocuklarımla kalenin yanından geçerken az kalsın taş düşüyordu. Geçen araçlarda zor kurtardılar. Bir an önce kalenin yapılıp turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

Oltulu vatandaşlardan Savaş Kara da, "Bu güzel tarihi kalemiz yıkılmakta. Biz yetkililerden bu kalenin restorasyonunun yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Cihangir Berk Bayramoğlu ise, "Uzun zamandır kaleden taşlar dökülüyor. Bir an önce restorasyon yapılmasını istiyoruz turistler gelince kaleye çıkamıyor Kapalı kale, bir önce yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, kalenin dibinde bulunan Selçuklu hamamının da büyük bir bölümü çökmüş durumda olduğu belirtiliyor.