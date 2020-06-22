Tarihi Obruk Hanı turizme kazandırılacak - KONYA

AA

İçinde su bulunan, 180 metre genişliği ve 145 metre derinliğiyle görenleri etkileyen doğa harikası "Kızören Obruğu" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edildi.Adını bu doğa harikasından alan 800 yıllık Obruk Hanı'nda yapılan restorasyon ve çevre düzenlemeleri de Karatay Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Valiliğinin desteğiyle devam ediyor.- "Selçuklu döneminin en güzel hanlarından"Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin hem köklü bir geçmişe hem de harika bir doğal güzelliğe sahip olduğunu belirtti.Kapadokya yolu üzerindeki hanın, o bölgeye giden turistlerin rotasında olduğunu vurgulayan Kılca, "Kapadokya'ya giden turistler Obruk Hanı'na uğramadan geçmiyor. Ancak han, turizm programları için uygun değildi. Selçuklu döneminin en güzel han örneklerinden bir tanesi olan Obruk Hanı ve hemen yanı başında bulunan Kızören Obruğu'na sahip çıkıyoruz." dedi.Bölgede kapsamlı bir restorasyon çalışması başlattıklarını vurgulayan Kılca, "Şu anda yüzde 40 seviyelerine ulaştık. Bu yıl içerisinde restorasyon çalışmalarını tamamlayarak, bölgeyi, kültür turizminin önemli bir destinasyonu haline getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.Oturum alanı 2 bin 500 metrekare olan han ile obruğun bulunduğu alanda yaklaşık bir yıl sürecek çalışmaların, gelecek yıl ocak ayında tamamlanması planlanıyor.- Obruk Hanı'nın tarihi ve konumuAnadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubat tarafından yaptırılan tarihi Sultanhanı'nın da yer aldığı İpek Yolu güzergahındaki Obruk Hanı, Konya kent merkezine 75 kilometre uzaklıkta, Konya-Aksaray kara yolunun 4 kilometre kuzeyinde bulunuyor.Yaptıranı ve mimarı bilinmeyen Obruk Hanı, tarihçiler tarafından 13'üncü yüzyıl Anadolu Selçuklu eseri olarak nitelendiriliyor.Selçuklu kervansaraylarının karakteristik özelliği olan, kervanların 9 saatte alacağı 30-40 kilometrelik menzile uygun konumlandırılan Obruk Hanı, adını yanı başındaki Kızören Obruğu'ndan alıyor.