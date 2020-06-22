Tarihi Obruk Hanı turizme kazandırılacak

İçinde su bulunan, 180 metre genişliği ve 145 metre derinliğiyle görenleri etkileyen doğa harikası "Kızören Obruğu" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edildi.
Adını bu doğa harikasından alan 800 yıllık Obruk Hanı'nda yapılan restorasyon ve çevre düzenlemeleri de Karatay Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Valiliğinin desteğiyle devam ediyor.
- "Selçuklu döneminin en güzel hanlarından"
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin hem köklü bir geçmişe hem de harika bir doğal güzelliğe sahip olduğunu belirtti.
Kapadokya yolu üzerindeki hanın, o bölgeye giden turistlerin rotasında olduğunu vurgulayan Kılca, "Kapadokya'ya giden turistler Obruk Hanı'na uğramadan geçmiyor. Ancak han, turizm programları için uygun değildi. Selçuklu döneminin en güzel han örneklerinden bir tanesi olan Obruk Hanı ve hemen yanı başında bulunan Kızören Obruğu'na sahip çıkıyoruz." dedi.
Bölgede kapsamlı bir restorasyon çalışması başlattıklarını vurgulayan Kılca, "Şu anda yüzde 40 seviyelerine ulaştık. Bu yıl içerisinde restorasyon çalışmalarını tamamlayarak, bölgeyi, kültür turizminin önemli bir destinasyonu haline getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
Oturum alanı 2 bin 500 metrekare olan han ile obruğun bulunduğu alanda yaklaşık bir yıl sürecek çalışmaların, gelecek yıl ocak ayında tamamlanması planlanıyor.
- Obruk Hanı'nın tarihi ve konumu
Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubat tarafından yaptırılan tarihi Sultanhanı'nın da yer aldığı İpek Yolu güzergahındaki Obruk Hanı, Konya kent merkezine 75 kilometre uzaklıkta, Konya-Aksaray kara yolunun 4 kilometre kuzeyinde bulunuyor.
Yaptıranı ve mimarı bilinmeyen Obruk Hanı, tarihçiler tarafından 13'üncü yüzyıl Anadolu Selçuklu eseri olarak nitelendiriliyor.
Selçuklu kervansaraylarının karakteristik özelliği olan, kervanların 9 saatte alacağı 30-40 kilometrelik menzile uygun konumlandırılan Obruk Hanı, adını yanı başındaki Kızören Obruğu'ndan alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!