Tarihi Mısır Çarşısı'nda temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı - İSTANBUL

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen işlemlerde, tarihi çarşının içi önce köpüklü suyla yıkandı, ardından özel solüsyonlarıyla dezenfekte edildi.Vatandaşların alışveriş yapabilmesi için hazır hale getirilen Mısır Çarşısı'nın, 1 Haziran pazartesi günü saat 10.00'da açılacağı duyuruldu.

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