Iğdır'da tarihi bir mezarlıkta yasa dışı kazı yapan 7 kişi, suçüstü yakalandı.

Aralık ilçesine bağlı Yenidoğan köyünde bulunan tarihi bir mezarlıkta kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, mezarlıkta define arayan 7 kişiyi, kazı malzemeleriyle suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.