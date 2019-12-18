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Konya’nın en eski mahallelerinden olan Şükran Mahallesi, Meram Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilmiş, bölgedeki eski binaların büyük bir kısmı yıkılmıştı. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bölgede yıkımlar devam ederken, mahalledeki tarihi yapıların da günyüzüne çıkarılarak, ayağa kaldırılması planlanıyordu.

RESTORASYON YERİNE YIKIM

Zafer Samancı'nın haberine göre, kentsel dönüşüm çalışmaları devam ederken ve Şükran Mahallesi Gürcü Hatun Sokak üzerindeki binalar kontrollü bir şekilde yıkılırken tarihi ve tescilli olan Kürkçü mescidin bir bölümünde tahribatlar oluştu. Bu nedenle 2018 yılının şubat ayında tarihi mescit ibadete kapatıldı. 1981 yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kararıyla tescillenen ve daha fazla zarar görmeden biran önce onarılması beklenen mescidin duvarlarının su aldığı ve yıkılma riski taşıdığı gerekçesiyle eser Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yıktırıldı.





300 YILLIK TARİHE SAHİP

Kürkçü Mescidi, Hacı Mahmut Marangoz'un himayesinde ve mahalle sakinlerinin yardımları ile inşa edildi. 1700'lü yıllardan itibaren o bölgede Kürkçü dükkânlarının yoğun olması nedeniyle; mescide Kürkçü Cami isminin verildiği öğrenildi. Şimdiki ismiyle Tellal Pazarı veya Bit Pazarı olarak bilinen bölge, o zamanki ismiyle de ‘İSBA' Bazarı ismiyle anılıyordu.





KONYA'DAKİ TEK ESERİ

Osmanlı tarihinde ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok başarılı ve meşhur bir hattat olan Hattat Başaralı Zade Fevzi Efendi'nin Konya'daki tek eseri de bu mescitte bulunuyor. Hattatın, yaklaşık 100 yıllık olan bu eseri, Konya’da bulunan tek eseri olma özelliği de taşıyor. Kare bir plan üzerine inşa edilen mescidin batı tarafına sonradan ilaveler yapılmış durumda. Mescidin köşesinde ve kaldırımın kenarında orijinal bir sadaka taşı da bulunuyor.