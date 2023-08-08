Tarihi konağı müzeye çevirip, 4 dilde rehberlik yapıyor

"GEÇMİŞLE GELECEK ARASINDA BELLEK OLUŞTURMAK İÇİN MÜZEYİ OLUŞTURDUM"

Mecit Akgül, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bazı eşyaların bir kenara atıldığını belirterek, "Buralıyım, bu sokaklarda büyüdüm. Buranın kültürüne bir katkı sağlamak için yaptım. Özellikle geçmişle gelecek arasında bir bellek oluşturmak için bu müzeyi oluşturdum. Tabi bizim tarihe bakış açımız biraz biyolojiktir. Şu gördüğünüz eşyalar 10 bin yıl önce de kullanılıyordu, geçen yüzyılda da kullanılıyordu, 50 yıl önce de kullanılıyordu.