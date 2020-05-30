Tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edilerek açılışa hazırlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sebebiyle 23 Mart'tan bu yana kapalı olan Tarihi Kapalıçarşı, 1 Haziran'da yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor.
Hazırlıklar çerçevesinde, Fatih Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ve yıkama ekipleri, Kapalıçarşı'nın içini özel solüsyonla yıkayarak dezenfekte etti. Çalışmalara, Kapalıçarşı'nın dezenfeksiyon ekipleri de katıldı.
Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapalıçarşı'nın 42 bin metrekare alanı olduğunu, bunun 12 bin metrekaresini oluşturan yollar ve ara sokakların bugün temizlendiğini ve dezenfekte edildiğini söyledi.
Kurtulmuş, "İnşallah 1 Haziran'da Kapalıçarşı kapılarını ziyaretçilerimize açmış olacak. Bugün de Kapalıçarşı’nın ana caddeleri, protokol yolları, ara caddeler olmak üzere esnafımızın olduğu her yer Fatih Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi." diye konuştu.
Kapalıçarşı'da kendi temizlik ekiplerinin de çalışmalarını sürdürdüğüne dikkati çeken Kurtulmuş, "23 Mart'tan bu yana, Kapalıçarşı'da her hafta çarşamba akşamı solüsyonlarla dezenfektemiz yapıldı. Haziran itibarıyla da bu çalışmalar devam edecek. 1 Haziran'dan itibaren de maskesiz Kapalıçarşı'ya kimseyi almıyoruz. Sosyal mesafeye ve temizlik şartlarına dikkat ediyoruz. Ateş ölçerlerle Kapalıçarşı'nın 10 kapısında dikkatli bir şekilde ziyaretçilerin ateşleri ölçüldükten sonra dedektörlerimizle içerideki sayıyı sürekli kontrol ederek, Kapalıçarşı'da ticaret hayatı hızlı bir şekilde başlıyor. Muhtemelen haziran ayı ortaları itibarıyla da turistlerin geleceğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kapalıçarşı'nın sezonu kaybetmeden turizme ve ekonomiye "hoşgeldin" demesini umduklarını anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Camlarımız doğal bir klima olarak açılacak. Kapalıçarşı'daki havalandırma doğal yoldan sağlanmış oluyor. Kapalıçarşı ortak alanlarında klimalar bulunmamaktadır. Esnaflarımız dükkanlarında üçer saatten fazla ziyaretçi almayacak. Çarşı'da yaklaşık 2 bin 486 kat maliki var. Halıcı, kuyumcu, derici gibi çok değişik meslek kalemlerimiz var. Esnaflara anons ve afişlerle bilgilendirme yapılacak. Çarşı, tarihimizde hiç bu kadar uzun kapanmadı. 1999 yılında oldu ama depremde daha kısa süre kapanmıştı. İnşallah kısa sürede, 'önce sağlık, sonra güvenlik ve sonra ekonomi' diyerek, hızlı bir şekilde 1 Haziran'dan itibaren çarşı 10.00-16.00 arası açık olacak."
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