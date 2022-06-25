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Tarihi İpek Yolu'nun Kemaliye'deki kalıntıları turistlerin rotasında

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan tarihi İpek Yolu'nun kalıntıları, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor

25.06.2022 - 15:14 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan ticaret yolu olarak bilinen ve tarih kitaplarında sıkça bahsedilen İpek Yolu'nun kalıntılarını merak eden turistler, tur firmalarıyla ilçeyi ziyaret ediyor. Turistler, taşlarla örülü kalıntıların olduğu doğal güzelliğe sahip yaklaşık 9 kilometrelik güzergahta rehberler eşliğinde 3 saatlik yürüyüş yapıyor.

  • Valilik koordinesinde Kemaliye Kaymakamlığınca yürütülen ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) destekleriyle önceki yıl hazırlanan 1,3 milyon lira değerindeki "İpek Yolu Projesi" ile de tarihi yolun kalıntıları restore edilecek. Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, ticaret yolu olarak kullanılan tarihi İpek Yolu güzergahının daha sonra kültür ve medeniyetlerin farklı coğrafyaya taşınmasına vesile olduğunu söyledi.

  • "GÖRÜNÜR HALE GETİRMEK İÇİN BİR ÇALIŞMA BAŞLATTIK"

    Kalıntıların tescillendiğini ifade eden Yeşilbaş, şöyle konuştu:

    "Burası Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Müdürlüğü ve onun kurulu tarafından tescil edilmiş bir yol. Bunda herhangi bir şüphemiz yok. Çin'den başlayan ve Avrupa'da biten İpek Yolu güzergahı içerisinde Kemaliye de var. Burada bulunan kalıntılar, şu anda İpek Yolu'nun en fazla kalıntısının olduğu yer. Yolu restore edip tekrar görünür hale getirmek için bir çalışma başlattık." İpek Yolu'nun ilk kalıntılarının ellerinde bulunduğuna işaret eden Yeşilbaş, civardaki taşları toplayıp kaldırımlar haline getirerek Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Müdürlüğü Kurulu'nun da onayını alarak inşa çalışmalarına başlayacaklarını anlattı.

  • Tarihte önemli yer edinen birçok ismin bu güzergahı kullandığını dile getiren Yeşilbaş, "Bu İpek Yol'undan Mevlana'nın geçtiğini biliyoruz. Yine aynı şekilde tarih kitaplarında buradan bahsedildiğini ve Kazımkarabekir'in de buradan geçtiğini biliyoruz. 'İpek Yolu nasıl bir şey?' denildiği zaman Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde İpek Yolu'nu görebilecekler. Bu açıdan bizi çok heyecanlandıran ve yapmayı çok istediğimiz bir iş" diye konuştu.

  • TARİH MERAKLILARI VE TURİSTLER BÖLGEYİ ZİYARET EDİYOR

    İpek Yolu'nun tarihten gelen bir bilinirliliğinin olduğunu ve bunun da insanların dikkatini çektiğini aktaran Yeşilbaş, konuyu merak eden ve araştırmak isteyenlerin olduğunu, şu an bile gelenlerin kalıntılar üzerinde yürüdüğünü belirtti. Kalıntıların bulunduğu güzergahta rehberlik yapan Kemaliye Doğa Sporları Kulübü Başkanı Dilşat Özpan ise İpek Yolu'nun geçtiği bölgelerin doğa harikası olduğunu ifade etti.

     

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