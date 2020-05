Tarihi evlerin ortasındaki "modern müze" Kovid-19 sürecinde sanatseverleri yalnız bırakmıyor

AA

Hizmet vermeye başladığı günden ziyarete kapatıldığı 16 Mart'a kadar 140 binden fazla ziyaretçiyle buluşan müze, herkesin gelip hoşça vakit geçirmesi için pek çok atölye ve seminere de ev sahipliği yaptı.Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Erol Tabanca'nın kurucusu olduğu 4 bin 500 metrekarelik çağdaş sanat alanına sahip müze, ahşap yapı sistemi ve etkileyici mimarisiyle tarihi Odunpazarı bölgesine canlılık getirdi.Ayrıca müze, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin kültür mirasına ve sanat dünyasına özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla katkı sunanlara minnet ve teşekkür ifadesi olarak 1979'dan itibaren verilen ödüller kapsamında, 2019 Özel Ödülü'ne layık görüldü.OMM, Kovid-19 salgını nedeniyle 31 Mayıs'a kadar ziyarete kapalı olduğu dönemde bir araya getirdiği dijital içerikleriyle sanatseverlerden ilgi görüyor. Sosyal medya hesaplarından sanatçılarla canlı söyleşi, Zoom uygulamasıyla atölyeler, mobil uygulamayla sergi gezme imkanı sunan müze, bu zor günlerde de insanları sanatsız bırakmıyor.- Instagram'dan canlı söyleşi serisiOMM, nisan ayı itibarıyla gerçekleştirmeye başladığı canlı söyleşi serisiyle perşembe ve pazar akşamları @ommxart Instagram hesabından takipçileriyle buluşuyor.Ansen, Dilara Fındıkoğlu, Ersin Han Ersin, Osman Özel ve Karina Smigla-Bobinski gibi farklı alanlarda çalışmalarını sürdüren sanatçılar, canlı söyleşiler ile sanatseverlerle dijital ortamda bir araya geliyor.- OMM AtölyeÖzel olarak tasarladığı atölye programıyla OMM, evde kalınan bu süreçte sanatla iç içe vakit geçirmek isteyenlere bir alternatif sunuyor. Sanatçılarla tanışmayı ve birlikte üretmeyi hedefleyen yetişkin ve çocuk atölyeleri, müzenin kapalı olduğu bu dönemde dijital platform Zoom üzerinden canlı olarak sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşiyor.6 Haziran'a kadar her cumartesi 16.00-16.40 saatlerinde yapılacak atölye programında "Üç boyutlu kartlar", "Süt ile ebru desenleri", "Kolaj", "Şablon baskı" ve "Origamiden heykeller" konu başlıklı atölyeler yer alıyor. OMM, Anneler Günü'nü ise "Kağıt hamurundan hediye" isimli özel anne-çocuk atölyesiyle kutladı.İsteyenler, ücretsiz yapılan Zoom atölyelerine "egitim@omm.art" adresine e-posta göndererek katılabiliyor.- Çevrimiçi OMMGoogle Play ve App Store'dan indirilebilen OMM Mobil uygulamasında ise "Vuslat" sergisindeki eserler yer alıyor ve müzeden güncel haberler takip edilebiliyor.Resmi karantinada 14 gün geçiren fotoğrafçı Osman Özel'in bu süreçte bir araya getirdiği "Karantinadan Notlar" çalışması kapsamında serinin üçüncü parçası olarak hazırladığı "Karantinada" isimli etkileyici kısa film, OMM Journal'da izlenebiliyor.Her pazartesi OMM Studio kapsamında gerçekleşen atölye ziyaretleri sonrasında sanatçılarla yapılan röportajlar OMM Journal'dan okunabiliyor, eserlerin yapım aşaması videoları ise @ommxart'tan izlenebiliyor.- Sanatçılar ve müze ekibinin oluşturduğu müzik listeleri Spotify'daOMM Mixtapes Spotify'da ise müze ekibinin derlediği çalma listeleri her çarşamba günü, sanatçılarla iş birliği sonucunda bir araya gelen çalma listeleri ise her cuma günü OMM'nin Spotify hesabında dinlenebiliyor.- Müzeler Haftası için özel etkinlikGerçekleştirdiği dijital etkinlikleri @ommxart Instagram hesabından duyuran OMM, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası için de özel bir etkinlik planladı. Müze, Instagram hesabından takipçilerini müzenin açık olduğu dönemde, müzede çekilen fotoğraflarını paylaşmaya davet ediyor.22 Mayıs'a kadar #tbOMM, #MuseumWeek ve @ommxart etiketleri ile paylaşılan fotoğraflar arasından özel bir seçki yapılacak. OMM, @ommxart hesabından bu fotoğrafları yayımlayarak izolasyon döneminde takipçilerini anıları vasıtasıyla müzede keyifli bir tura çıkarmayı amaçlıyor.