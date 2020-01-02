02 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'daki tarihi camilerin temizliğiyle ilgili sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. İddiada ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB),temizliğinden sorumlu olduğu tarihi camilerden desteğini çektiği belirtildi. Ortaya atılan iddialara ise İBB'den kısa sürede yanıt geldi. İBB'nin kültür varlıklarının temizlik ve bakım işlerinde yeni uygulama başlattığı kaydedilen açıklamada, daha önce sadece 39 adet tarihi ve turistik caminin temizlik işleri yapılırken, 1 Ocak 2020 gününden itibaren tarihi türbe, hazire, çeşme, anıt ve heykeller de kapsama alındığı belirtildi.
İBB'den ayrıca Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nın çalışmaların verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 257 personel alımı yapıldığı da ifade edildi.
'TEMİZLİK DE RESTORASYON SÜRECİNİN PARÇASI OLACAK'
İBB Sözcüsü Murat Ongun da yaptığı açıklamada, "İBB'nin bazı camilerin bakım ve temizliğinden çekildiği iddiaları doğru değildir" ifadelerini kullandı. Ongun, açıklamasında şunları kaydetti:"Geçtiğimiz yıllarda yürütülen; Tarihi ve Turistik Öneme Haiz Camilerin (39 adet) temizliğiyle sınırlı uygulama Kültür Varlıkları Daire Başkanlığınca farklı bir anlayışla yeniden ele alınmıştır."
"Tarihi öneme haiz camiler, tarihi türbe, hazire, çeşmeler önleyici koruma kapsamında genel temizliği, basit bakım ve onarımları bütüncül şekilde yürütülecektir. Tarihi ve turistik öneme haiz camilerin temizliği de restorasyon sürecinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir."
Yeni çalışmayla eserlerin sürdürülebilir bir şekilde korunması ve yaşatılmasının hedeflendiğini belirten Ongun, "Bu kapsamda 195 cami temizlik personeli ile birlikte 25 restorasyon işçisi ve usta, 12 restoratör ile 25 mimar ve mühendis teknik personel görev yapacaktır" şeklinde açıklama yaptı.
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