Tarihi eserlere "cerrah" hassasiyetiyle hayat veriyorlar

Sorumluluk sahasında Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak'ı bulunduran bölge müdürlüğündeki uzmanların görevi, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle dikkati çeken 6 ilde çoğu kazılarda olmak üzere tarihi eserlerin saptanmasıyla başlıyor.
Belgeleme ve fotoğraflama işleminin ardından esere nasıl müdahale edilmesi gerektiğini kararlaştıran uzmanlar, restorasyon ve konservasyon ilkelerine bağlı kalarak çalışma yürütüyor.
Ameliyathanelerde kullanılan malzemelerin bulunduğu laboratuvarda hassas dokunuşlarla aslına uygun hale getirilen eserler üzerinde yapılan tüm işlemler kayıt altına alınıyor.
Kimi zaman yıllar alan işlemin ardından eserler, sergilenmek üzere müzelere gönderiliyor.
Türkiye'deki 10 restorasyon ve konservasyon bölge laboratuvarından biri olan İzmir'deki birimde yılda ortalama 2 bin eser bu hassas işlemden geçiyor.
- "Caracalla heykeli 7 ay sürdü"
Bölge Müdürü Çağlar Çakır, görev sahaları içinde 31 müzenin bulunduğu söyledi.
Yaptıkları işin hassasiyetine dikkati çeken Çakır, "Mekanik açıdan minimum müdahale ile yapıyoruz uygulamalarımızı. Genelde ameliyathanelerde kullanılan cihazları kullanıyoruz. Koruma, onarım ve bakım çalışmalarını bu aletlerle yapıyoruz." dedi.
İzmir'den önce Antalya'da görev yaptığını belirten Çakır, "Burada Perge kazılarında Caracalla heykelinin restorasyon ve konservasyon çalışmalarında bulundum. Dünyada tek bütün halde bulunmuş Caracalla heykeli bu. Oldukça büyük ve heybetli bir heykeldi. Şu anda İstanbul Havalimanı'nda sergileniyor. Bu eserin restorasyon süresi yaklaşık 3 ay sürdü. Belgeleme çalışmalarıyla birlikte 7 ayı bulmuştu." diye konuştu.
- "Mesleğimle gurur duyuyorum"
Bölge Müdür Yardımcısı Duygu Oyan ise İzmir'in neolitik çağdan cumhuriyet dönemine uzanan döneme ait çok sayıda esere sahip olduğunu belirtti.
Restorasyon ve konservasyonun tam bir ekip işi olduğuna vurgu yapan Oyan, ekipte mimar, kimyager gibi farklı meslek dallarından çalışanların bulunduğunu kaydetti.
Çalışmaların bazen 2 gün bazen ise yıllar sürdüğüne değinen Oyan, şöyle konuştu:
"Meslek hayatımızın en başlarında mesleğimizi söylediğimizde 'Restoranda mı çalışıyorsunuz?' diye soruyorlardı. Ama son yıllarda restorasyona karşı ilgi oldu, bilinirlik arttı.
Bursa'da Yeşil Türbe'nin giriş kapısının üstünde Mukarnas çiniler vardı. Onların belli bir tamamlamasını Horasan harcı kullanarak ben yaptım. Hatta çocuğumu da götürmüştüm. Orada yaptığım işle her zaman gururlanmışımdır. Mesleğimiz çok güzel. Gelecek kuşaklara gösterebileceğimiz gözle görülür işler bırakıyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!