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Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 1100 yıllık İncil ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yollarla temin ettikleri tarihi eserlere alıcı arayışında olan 4 şüpheli yakalandı. Düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 101 adet sikke ile İbranice yazılı 1100 yıllık olduğu değerlendirilen İncil ele geçirildi.

Giriş: 11.06.2023 - 10:36 | Güncelleme: ABONE OL
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 1100 yıllık İncil ele geçirildi
DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; 4 kişinin, ellerinde bulunan İbranice yazılı İncili 500 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin Eyüpsultan'da yaşadığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri, tarihi eseri satabilecekleri müşteri arayışında olan şüphelileri suçüstü yakalamak için yakın takibe aldı. Şüphelilerin tarihi eseri satmak için alıcılarla buluşacağının anlaşılması üzerine Eyüpsultan'da bulunan 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 101 adet sikke ve 28 sayfadan oluşan deri ve papirüs kağıdına İbranice yazılmış 1100 yıllık olduğu değerlendirilen İncil ele geçirildi. Ele geçirilen 101 adet sikke İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edilirken, dini motifli İncil incelenmek üzere İstanbul Yazma Eserler Başkanlığına gönderildi. Yakalanan K.A., M.K. ,R.K. ve D.B. isimli şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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