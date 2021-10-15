Niğde Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Edikli Mahallesi´ndeki bir evde tarihi eser aramak amaçlı kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Söz konusu adrese baskın yapan ekipler, evin içerisinde yaklaşık 9 metre derinliğinde kuyu açtığı belirlenen İ.A.´yı suçüstü yakaladı.

Evde yapılan aramalarda kazı için kullanılan beton kırma makinesi, gaz maskesi, havalandırma motoru ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A., sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.